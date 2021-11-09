Київ планує розробити Концепцію підвищення якості питної води

Питання покращення якості води є актуальним для Києва

Столична влада планує розробити Концепцію підвищення якості питної води у системі централізованого водопостачання міста. Такий проєкт рішення за поданням київського міського голови Віталія Кличка зареєстровано у Київській міській раді, повідомляє пресслужба Київради.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, цьогоріч Київська міська рада затвердила Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки, яка включає заходи щодо покращення якості води у системі централізованого водопостачання.

«Питання покращення якості води є актуальним для України, зокрема для Києва. Якість води залежить від низки факторів, а саме стану водопроводів, способів та методів очищення, знезараження води. У 2020 році було завершено реконструкцію 14 артезіанських водопровідних насосних станцій, замість рідкого хлору використовується сучасний та безпечніший реагент – гіпохлорит натрію. Наразі вже 40% питної води у Києві знезаражується без використання газ-хлору – це дозволяє покращити фізичні властивості рідини», – зазначив Бондаренко.

Він додав, що необхідно розробити спільну стратегію та запровадити ряд заходів з метою підвищення якості питної води.

«Першочергово концепція повинна включати термінову реконструкцію водопровідних мереж, а також відновлення функціонування бюветних комплексів у всіх районах столиці. Пріоритетом роботи має стати впровадження сучасних технологій очищення води. Стратегія повинна включати ряд всіх необхідних заходів, аби кияни отримали змогу вживати питну воду безпосередньо з системи центрального водопостачання у всіх будинках Києва», – наголосив Бондаренко.

Централізована система водопостачання міста Києва складається з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, 357 артезіанських свердловин, 77 водопровідних насосних станцій 1, 2, 3, 4 підйомів та окремо розташованих станцій підкачування холодної води, водопровідних мереж загальною протяжністю 4,312 тис. км, зокрема, водовід – 399,95 км, вуличні мережі – 2,624 тис. км, внутрішньоквартальні та дворові мережі – 1,288 тис. км.

Раніше «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.