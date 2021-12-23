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    Як працюватиме Центр комунального сервісу в новорічні свята: графік роботи

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    Центр комунального сервісу не працюватиме шість із десяти перших днів січня - Як працюватиме Центр комунального сервісу в новорічні свята: графік роботи
    Центр комунального сервісу не працюватиме шість із десяти перших днів січня
    фото: КМДА

    Сервісні центри працюватимуть у звичному режимі з 10 січня

    Столичний комунальний концерн «Центр комунального сервісу» оприлюднив графік роботи фахівців у період новорічних свят. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Обслуговування споживачів фахівцями сервісних центрів ЦКС, зокрема, прийом звернень через Facebook, Skype, додаткові телефони, а також особистий прийом відбуватимуться за графіком:

    • 24 грудня – із 08:30 до 15:15;
    • 25-27 грудня – вихідні дні;
    • 28-30 грудня – із 08:30 до 17:30;
    • 31 грудня – із 8:30 до 15:15;
    • 1-3 січня – вихідні дні;
    • 4, 5 січня – із 8:30 до 17:30;
    • 6 січня – із 8:30 до 16.30;
    • 7, 8, 9 січня – вихідні дні.

    Із 10 січня сервісні центри працюватимуть у звичному режимі.

    Прийом показань лічильників води та опалення за безкоштовною телефонною лінією 0 800 404 407 відбуватиметься за графіком:

    • 28-31 грудня та 4-6 грудня – із 9:00 до 17:00;
    • 27 грудня, 1-3 та 7-9 січня – вихідні дні.

    Фахівці Сall-центру 044-247-40-40 надаватимуть консультації у звичному режимі з 08:00 до 20:00.

    Як повідомлялося, у «Київводоканалі» анонсували підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення до рівня 30,384 грн. за 1 куб. м.

    До слова, через новорічні свята 1 і 2 січня в Україні закриють всі центри вакцинації від коронавірусу.

    Теги: Київ новорічні свята КМДА кияни
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    Як працюватиме Центр комунального сервісу в новорічні свята: графік роботи