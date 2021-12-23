Як працюватиме Центр комунального сервісу в новорічні свята: графік роботи
Сервісні центри працюватимуть у звичному режимі з 10 січня
Столичний комунальний концерн «Центр комунального сервісу» оприлюднив графік роботи фахівців у період новорічних свят. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Обслуговування споживачів фахівцями сервісних центрів ЦКС, зокрема, прийом звернень через Facebook, Skype, додаткові телефони, а також особистий прийом відбуватимуться за графіком:
- 24 грудня – із 08:30 до 15:15;
- 25-27 грудня – вихідні дні;
- 28-30 грудня – із 08:30 до 17:30;
- 31 грудня – із 8:30 до 15:15;
- 1-3 січня – вихідні дні;
- 4, 5 січня – із 8:30 до 17:30;
- 6 січня – із 8:30 до 16.30;
- 7, 8, 9 січня – вихідні дні.
Із 10 січня сервісні центри працюватимуть у звичному режимі.
Прийом показань лічильників води та опалення за безкоштовною телефонною лінією 0 800 404 407 відбуватиметься за графіком:
- 28-31 грудня та 4-6 грудня – із 9:00 до 17:00;
- 27 грудня, 1-3 та 7-9 січня – вихідні дні.
Фахівці Сall-центру 044-247-40-40 надаватимуть консультації у звичному режимі з 08:00 до 20:00.
Як повідомлялося, у «Київводоканалі» анонсували підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення до рівня 30,384 грн. за 1 куб. м.
До слова, через новорічні свята 1 і 2 січня в Україні закриють всі центри вакцинації від коронавірусу.