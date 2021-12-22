Центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня

За минулу добу майже 120 тис. українців було вакциновано проти Covid-19

Вже 3 січня робота центрів має відновитись

В Україні закриють всі центри вакцинації від коронавірусу. Це станеться 1 та 2 січня через новорічні свята, повідомила на брифінгу заступниці міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.

«1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти Covid-19 в Україні будуть зачиненими», – заявила Карчевич.

Як відомо,в Україні 1-2 січня офіційно вихідні дні.

До слова, за добу Covid забрав життя понад 300 українців. Медики зафіксували вчора в Україні 6363 нових хворих на коронавірус.

За минулу добу 119 129 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

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