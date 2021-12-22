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    Центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня

    •  glavcom.ua
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    За минулу добу майже 120 тис. українців було вакциновано проти Covid-19 - Центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня
    За минулу добу майже 120 тис. українців було вакциновано проти Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Вже 3 січня робота центрів має відновитись

    В Україні закриють всі центри вакцинації від коронавірусу. Це станеться 1 та 2 січня через новорічні свята, повідомила на брифінгу заступниці міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

    Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.

    «1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти Covid-19 в Україні будуть зачиненими», – заявила Карчевич.

    Як відомо,в Україні 1-2 січня офіційно вихідні дні.

    До слова, за добу Covid забрав життя понад 300 українців. Медики зафіксували вчора в Україні 6363 нових хворих на коронавірус.

    За минулу добу 119 129 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.

    Тим часом вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.

    Також академік розповів про особливості «Омікрону» та чому його поширення – це добрі новини.

    За прогнозами ВООЗ «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні.

    Додамо, що напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони.

    Теги: вихідні свята новорічні свята щеплення вакцинація коронавірус
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    Центри вакцинації в Україні закриються у перші дні січня