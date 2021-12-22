«Київводоканал» підвищить тарифи: наскільки збільшаться цифри у платіжках

Витрати на середньостатистичну сім'ю зростуть на понад 30 грн на місяць

У «Київводоканалі» анонсували підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення до рівня 30,384 грн. за 1 м. куб. За інформацією пресслужби компанії, відповідне рішення ухвалила у середу, 22 грудня, Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

«Перегляд тарифів Комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію, збільшенням витрат на теплоенергію, збільшенням витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для підтримання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем», – йдеться у повідомленні.

У «Київводоканалі» зазначають, що на зростання тарифів також вплинуло підписання президентом 20 грудня закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», що призводить до збільшення видатків на податки та збори.

«Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме загалом 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), із них централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ, а централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ», – уточнюють в установі.

Витрати на середньостатистичну сім'ю із трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,50 грн.

Наразі тариф для населення на централізоване холодне водопостачання у Києві становить 13,344 грн/м³, а на водовідведення – 12,036 грн/м³.

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