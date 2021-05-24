Як складають тести ЗНО в різних мікрорайонах Києва (рейтинг)

Найкращі результати незалежного оцінювання у випускників шкіл, розташованих близько до центру міста чи неподалік від станцій метро

В Україні триває сесія зовнішнього незалежного оцінювання, що триватиме до 15 червня. Стартувала вона 21 травня тестуванням із хімії. Сьогодні, 24 травня, відбудеться ЗНО з іспанської, німецької та французької мов.

Команда ЛУН Місто підготувала рейтинг мікрорайонів Києва, завдяки якому можна дізнатися, які із них найуспішніше пройшли тестування ЗНО 2020 року. Джерелом став розділ Opendata Українського центру оцінювання якості освіти.

З кожного предмета школи набирають від 100 до 200 балів. У підрахунках аналітики не враховували результати 0 балів (не з’явився на екзамені) та 100 (не подолав прохідний поріг).

Карту міста поділили на умовні 25 мікрорайонів, надавши їм історичні назви місцевостей.

Успішність проходження ЗНО у 2020 році позначили кольорами, де червоний – найгірше (менше ніж 145 балів), а блакитний – найкраще (понад 165 балів).

Українська мова

Найкраще серед усіх предметів учні знають українську мову. На 155 і вище балів цей тест склали у 18 мікрорайонах із 25. Найкращими 2020 року були Паньківщина та Нова Забудова, Голосіїв, Мишоловка, Осокорки, Позняки, Харківський та Нова Дарниця. Менше за 145 балів у середньому набрали школи Совок, Жулян, Пирогова, Корчуватого та Конча-Заспи.



Математика

Математичні таланти зосередились у центрі столиці. КПІ, Караваєві дачі, Голосіїв і Мишоловка набрали понад 165 балів, натомість Чоколівка, Старе місто, Солдатська слобідка, Паньківщина та Нова Забудова від 160 до 165. А ось віддалені від метро мікрорайони пасуть задніх. Водночас перше місце з математики серед шкіл посів Русанівський ліцей із середнім балом 194, проте весь район потрапив до категорії із середнім балом 155–160.

Англійська мова

Англійську мову найкраще знають випускники з центральних районів. Більше ніж 165 балів на ЗНО отримали у школах Старого міста, Солдатської Слобідки, Паньківщини та Нової Забудови. Від 160 до 165 балів набрали в освітніх закладах, розташованих близько до центру міста чи неподалік від станцій метро: на Караваєвих дачах та КПІ, на Чоколівці, Подолі, Печерських Липках та Видубичах, Голосієві та Мишоловці, а також на лівому березі — на Лівобережному, Березняках та Русанівці, Позняках, Осокорках, Харківському, Новій Дарниці. Менше ніж 145 балів набрав один із найвіддаленіших куточків міста — школи Пирогова, Корчуватого та Конча-Заспи.

Історія України

Як ми бачимо з графіків, найгірше серед чотирьох предметів складають історію України. Середній бал у мікрорайонах Києва не перевищує 155. Найуспішнішими у цій дисципліні виявилися Поділ, Осокорки, Позняки, Харківський, Старе місто, Солдатська Слобідка, Паньківщина та Нова Забудова.

Також команда проєкту міських досліджень ЛУН Місто зібрала результати ЗНО усіх шкіл столиці з 2017 до 2020 року misto.lun.ua/map/zno. Тут можна порівняти, де найкраще складають математику, українську та англійську мови, історію України.

Рейтинг найкращих шкіл Києва – misto.lun.ua/zno-2017-2020