Старт ЗНО в Україні: що брати з собою на тестування

Допуск учасників іспитів розпочинається о 9:50 і триватиме до 10:50

В Україні майже за годину стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Першим проведуть тестування з хімії.

Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня – 24 і 25 травня.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (при наявності) і номер якого вказано в сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до здачі тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

На тестування з собою також варто взяти:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Тим часом, у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року. Однак, через карантин та подовжені канікули школи деяких міст можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник.