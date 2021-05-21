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    Старт ЗНО в Україні: що брати з собою на тестування

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    Сьогодні відбудеться тестування з хімії - Старт ЗНО в Україні: що брати з собою на тестування
    Сьогодні відбудеться тестування з хімії
    Фото: Вечірній Київ

    Допуск учасників іспитів розпочинається о 9:50 і триватиме до 10:50

    В Україні майже за годину стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Першим проведуть тестування з хімії.

    Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня – 24 і 25 травня.

    Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:

    • оригінал сертифіката ЗНО;
    • паспорт або інший документ, серію (при наявності) і номер якого вказано в сертифікаті;
    • запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до здачі тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

    На тестування з собою також варто взяти:

    • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
    • пляшечку з питною водою без етикетки;
    • засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

    У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

    • 21 травня – хімія,
    • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
    • 25 травня – англійська мова,
    • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
    • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
    • 4 червня – історія України,
    • 7 червня – фізика,
    • 10 червня – біологія,
    • 15 червня – географія.

    Тим часом, у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року. Однак, через карантин та подовжені канікули школи деяких міст можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник.

    Теги: ЗНО-2021 історія Міністерство освіти і науки освіта школа мова література паспорт канікули українська мова навчання наука карантин реєстрація
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    Старт ЗНО в Україні: що брати з собою на тестування