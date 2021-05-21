Старт ЗНО в Україні: що брати з собою на тестування
Допуск учасників іспитів розпочинається о 9:50 і триватиме до 10:50
В Україні майже за годину стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Першим проведуть тестування з хімії.
Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня – 24 і 25 травня.
Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:
- оригінал сертифіката ЗНО;
- паспорт або інший документ, серію (при наявності) і номер якого вказано в сертифікаті;
- запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до здачі тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.
На тестування з собою також варто взяти:
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшечку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.
У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія,
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
- 25 травня – англійська мова,
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
- 1 червня – українська мова, українська мова і література,
- 4 червня – історія України,
- 7 червня – фізика,
- 10 червня – біологія,
- 15 червня – географія.
Тим часом, у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року. Однак, через карантин та подовжені канікули школи деяких міст можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник.