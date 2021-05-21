ЗНО та свято останнього дзвоника. Як це відбуватиметься в Києві

Департамент освіти КМДА рекомендував завершити навчання у школах 28 травня

У Києві на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися понад 135 тисяч учнів. 183 школи столиці визначені для проведення оцінювання. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні важливе завдання – безпечно провести основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання», – зазначив Кличко.

Мер повідомив, що у закладах, де буде проводитися ЗНО, посилять протиепідеміологічні заходи. А дітей, які здаватимуть ЗНО, та педагогів забезпечать засобами захисту. Також у кожному закладі будуть чергувати правоохоронці та медичні працівники.

Кличко нагадав, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестом з географії.

Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх предметів буде розміщена на інформаційних сторінках закладів, де відбувається тестування, до 30 червня.

Кличко також зазначив, що Департамент освіти КМДА рекомендував завершити навчання у школах 28 травня і продовжувати його влітку місто не буде. Бо всі учні столичних шкіл, навіть під час суворих обмежень, займалися дистанційно.

«Також Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. Вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил. Це і дистанція, маски, і проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежать доступ батьків», – сказав мер.

Кличко повідомив, що на сьогодні всі школи міста працюють у звичайному режимі. Жодна з них не закрита на карантин. На дистанційному навчанні перебувають 53 класи в 40 школах міста. Усього на коронавірус у Києві хворіють 104 школярі та 52 педагоги.

Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 11 груп у 8 садках. Один садочок – у Шевченківському районі – через захворювання вихователів закрили на карантин. Наповненість дітей у садочках – понад 58%.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 травня, розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Першим проведуть тестування з хімії. Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня – 24 і 25 травня.

Тим часом, у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року. Однак, через карантин та подовжені канікули школи деяких міст можуть змістити дати закінчення навчального року та вирішити самостійно, в якій формі проводити останній дзвоник.