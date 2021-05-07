Названо дату завершення навчального року у школах Київщини

Святкові заходи, пов’язані із завершенням навчального року, школи проведуть з 28 по 31 травня з дотриманням протиепідемічних умов

Святкові заходи, пов’язані із завершенням навчального року, школи проведуть з 28 по 31 травня з дотриманням протиепідемічних умов

З 21 травня в Київській області розпочинається ЗНО

За дорученням голови Київської обласної державної адміністрації нещодавно відбулася нарада з головами територіальних громад та керівниками місцевих органів управління освітою, на якій розглянуто питання завершення 2020/2021 навчального року.

Навчальний рік у закладах освіти Київщини завершиться 28 травня. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Школи можуть провести святкові заходи, пов’язані із завершенням навчального року, з 28 по 31 травня з дотриманням усіх протиепідемічних умов.

Цьогоріч у школах Київської області 11 клас закінчують 10360 учнів, завершують навчання у початковій школі 23127 здобувачів освіти, отримують базову загальну середню освіту 18864 дев’ятикласники.

«Для наших учнів та вчителів це був дуже напружений та незвичний учбовий рік. Великі корективи в навчальний процес внесла пандемія коронавірусу. Але не дивлячись на вся труднощі ми продовжуємо працювати. Школи Київщини продовжують процес цифровізації, впроваджуються нові методи навчання. Попереду ще декілька навчальних тижнів та зовнішнє незалежне оцінювання. Впевнений, учні Київщини будуть одні з найкращих та підтвердять свої ґрунтовні знання», – прокоментував голова КОДА Василь Володін.

Окремі заклади за рішенням педагогічних рад, за потреби, можуть продовжити навчання на початку червня.

А з 21 травня в області розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання тестуванням з хімії.

Всього працюватимуть 66 пунктів тестування.

Нагадаємо, після локдауну у Києві та області 5 травня поновилося навчання в приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно–технічної), вищої освіти.

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