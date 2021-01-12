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    Як жителям Київщини, що повертаються з-за кордону, достроково припинити самоізоляцію

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    Для припинення самоізоляції потрібно пройти ПЛР-тестування у верифікованій лабораторії - Як жителям Київщини, що повертаються з-за кордону, достроково припинити самоізоляцію
    Для припинення самоізоляції потрібно пройти ПЛР-тестування у верифікованій лабораторії
    Фото з відкритих джерел

    Мешканцям Київщини роз'яснили, де здати ПЛР-тест для припинення самоізоляції

    Щоб достроково припинити самоізоляцію після повернення з-за кордону, жителям Київщини потрібно пройти ПЛР-тестування у верифікованій лабораторії.

    Про це йдеться на офіційному сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

    Відтак є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я.

    У Київській області таких п’ять:

    • Київський обласний лабораторний центр;
    • Київська обласна лікарня;
    • Білоцерківська міська лікарня №3;
    • Броварська багатопрофільна клінічна лікарня;
    • ТОВ «НЕО-ЛАБ».

    Інші лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи. Отже, вони не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток «Дій вдома».

    Дані про негативний результат в електронну базу даних лабораторія вносить самостійно. Інформація синхронізується із сервісом «Дій вдома» автоматично. Система оновлюється щогодини й без вихідних.

    Відповідальність за коректність і оперативність внесення даних несуть лабораторії, що здійснюють тестування.

    Теги: Київщина лікарня коронавірус
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