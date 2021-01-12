Як жителям Київщини, що повертаються з-за кордону, достроково припинити самоізоляцію

Для припинення самоізоляції потрібно пройти ПЛР-тестування у верифікованій лабораторії

Мешканцям Київщини роз'яснили, де здати ПЛР-тест для припинення самоізоляції

Щоб достроково припинити самоізоляцію після повернення з-за кордону, жителям Київщини потрібно пройти ПЛР-тестування у верифікованій лабораторії.

Про це йдеться на офіційному сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Відтак є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я.

У Київській області таких п’ять:

Київський обласний лабораторний центр;

Київська обласна лікарня;

Білоцерківська міська лікарня №3;

Броварська багатопрофільна клінічна лікарня;

ТОВ «НЕО-ЛАБ».

Інші лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи. Отже, вони не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток «Дій вдома».

Дані про негативний результат в електронну базу даних лабораторія вносить самостійно. Інформація синхронізується із сервісом «Дій вдома» автоматично. Система оновлюється щогодини й без вихідних.

Відповідальність за коректність і оперативність внесення даних несуть лабораторії, що здійснюють тестування.