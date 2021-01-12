Як жителям Київщини, що повертаються з-за кордону, достроково припинити самоізоляцію
Мешканцям Київщини роз'яснили, де здати ПЛР-тест для припинення самоізоляції
Щоб достроково припинити самоізоляцію після повернення з-за кордону, жителям Київщини потрібно пройти ПЛР-тестування у верифікованій лабораторії.
Про це йдеться на офіційному сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.
Відтак є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я.
У Київській області таких п’ять:
- Київський обласний лабораторний центр;
- Київська обласна лікарня;
- Білоцерківська міська лікарня №3;
- Броварська багатопрофільна клінічна лікарня;
- ТОВ «НЕО-ЛАБ».
Інші лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи. Отже, вони не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток «Дій вдома».
Дані про негативний результат в електронну базу даних лабораторія вносить самостійно. Інформація синхронізується із сервісом «Дій вдома» автоматично. Система оновлюється щогодини й без вихідних.
Відповідальність за коректність і оперативність внесення даних несуть лабораторії, що здійснюють тестування.