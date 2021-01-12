Коронавірус наступає: Кличко оприлюднив «ковідні» дані

За минулу добу коронавірус виявлено у киян віком від двох до 92 років

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнти з коронавірусом. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«У Києві за минулу добу – 898 хворих на коронавірус. 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2115 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118486», – повідомив він.

За минулу добу коронавірус виявлено у:

497 жінок віком від 18 до 92 років,

364 чоловіків віком від 18 до 81 року,

17 дівчаток та 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 22 медики.

Одужали за добу 534 людини. Всього коронавірус подолали 43980 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 197, у Дарницькому – 161 та в Святошинському районі – 112 випадків.

«Будьте обережними! Дотримуйтесь елементарних правил. Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1124430

Одужали 812368

Хворіють 292043

Померли 20019

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Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 11 січня у Києві було підтверджено 117588 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 371 особи.

Найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.