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    Коронавірус наступає: Кличко оприлюднив «ковідні» дані

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    Коронавірусна мапа Києва - Коронавірус наступає: Кличко оприлюднив «ковідні» дані
    Коронавірусна мапа Києва
    Джерело: пресслужба Віталія Кличка

    За минулу добу коронавірус виявлено у киян віком від двох до 92 років

    За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнти з коронавірусом. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «У Києві за минулу добу – 898 хворих на коронавірус. 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2115 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118486», – повідомив він. 

    За минулу добу коронавірус виявлено у: 

    • 497 жінок віком від 18 до 92 років,
    • 364 чоловіків віком від 18 до 81 року,
    • 17 дівчаток та 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

    Захворіли, зокрема, 22 медики.

    Одужали за добу 534 людини. Всього коронавірус подолали 43980 мешканців столиці.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 197, у Дарницькому – 161 та в Святошинському районі – 112 випадків.

    «Будьте обережними! Дотримуйтесь елементарних правил. Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Віталій Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1124430
    • Одужали
      812368
    • Хворіють
      292043
    • Померли
      20019

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 11 січня у Києві було підтверджено 117588 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 371 особи.  

    Найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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