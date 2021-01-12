Коронавірус наступає: Кличко оприлюднив «ковідні» дані
За минулу добу коронавірус виявлено у киян віком від двох до 92 років
За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнти з коронавірусом. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«У Києві за минулу добу – 898 хворих на коронавірус. 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2115 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118486», – повідомив він.
За минулу добу коронавірус виявлено у:
- 497 жінок віком від 18 до 92 років,
- 364 чоловіків віком від 18 до 81 року,
- 17 дівчаток та 20 хлопчиків від 2 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 22 медики.
Одужали за добу 534 людини. Всього коронавірус подолали 43980 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 197, у Дарницькому – 161 та в Святошинському районі – 112 випадків.
«Будьте обережними! Дотримуйтесь елементарних правил. Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Віталій Кличко.
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Всього1124430
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Одужали812368
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Хворіють292043
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Померли20019
Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 11 січня у Києві було підтверджено 117588 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 371 особи.
Найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.