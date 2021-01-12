Повернення до життя відкладається. Черга за вакциною розтягнулась до 2024 року

Ізраїль, ОАЕ та Бахрейн – лідери з масштабів щеплень, а в Європі наростає обурення

Вакцинація розгортається повільніше, ніж очікувалося, а отже, вихід з коронавірусної кризи відтягується. У країнах, які мають домовленості із постачальниками вакцин, дедалі гучніше лунає критика на адресу влади. Причина – дефіцит препаратів, відповідно, затримка з масовим щепленням. І рішення, розроблені для пришвидшення поставок (від випуску та застосування половинних доз препарату до розтягування часу між двома дозами), викликали занепокоєння у експертів, пише CNN.

Уряди деяких країн винуватять виробників у повільній роботі, тоді як розробники вакцин кажуть, що з виробництвом усе гаразд, а проблема у постачальниках, у логістиці. Ще одна причина, яку називають європейські можновладці, – нестача підготовленого медперсоналу для проведення масових щеплень.

«Логістичний виклик, якого ще світ не бачив»

Наразі Європейське агентство з лікарських засобів дозволило вакцини BioNTech/Pfizer та Мoderna – з початковими замовленнями на 300 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer та 160 мільйонів Moderna. Засновник BioNTech Угур Сахін заявив, що ЄС повільно забезпечує поставку доз, та попередив про можливі прогалини у постачанні на тлі зростаючого попиту. «На даний момент це не виглядає добре – з'являється діра, тому що бракує інших затверджених вакцин, і ми повинні заповнити прогалину власною вакциною», – сказав Сахін.

Ще однією складністю є особливі умови зберігання вакцин. Вакцину BioNTech/Pfizer потрібно тримати при -70 градусах Цельсія, що значно нижче температури, яку можуть забезпечити стандартні морозильні камери. І якщо такі умови зберігання зі старту таки могли забезпечити деякі з країн, то системи транспортування вакцини із дотриманням такого холодового коридору доводилося створювати з нуля.

Для досягнення колективного імунітету на планеті з 7,8 мільярдів людей вакцинуватися б мали 70-90%. Цього було б достатньо, аби зупинити поширення вірусу та повернути людей до нормального життя. Та щоб забезпечити такий результат потрібно розподілити приблизно 14 млрд доз. Це – логістичний виклик, якого світ ще не бачив. Дослідники Глобального інноваційного центру охорони здоров'я Duke підрахували, що останні люди в черзі можуть отримати вакцину аж у 2024-му.

Велика Британія

Нині близько 2 млн людей у Великій Британії отримали принаймні одну дозу вакцини. 90-річна Маргарет Кінан стала першою у світі людиною, що отримала щеплення препаратом Pfizer BioNTech (Фото: AP)

Велика Британія стала першою державою у світі, що почала 8 грудня минулого року вакцинувати своїх громадян повністю перевіреною та дозволеною вакциною проти Covid-19. Але вже за кілька тижнів після старту перед урядом цієї країни виникають питання щодо дефіциту доз. Англійське місто Бірмінгем повідомило, що минулого тижня запаси препарату Pfizer/BioNTech почали вичерпуватися, і лікарі вимагають інформації щодо поставок.

«Питання стоїть так: чи це проблема з поставками, чи з інфраструктурою для розгортання пунктів для вакцинації? І ми насправді цього не знаємо. Виробники кажуть, що проблем із поставками немає, але уряд стверджує, що є», – зазначає Мартін Маккі, професор Лондонській школі гігієни.

У звіті Британської науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE), членом якої є Маккі, уряд Великої Британії закликають забезпечити прозорість поставок. На запитання про те, скільки доз було доставлено, представники уряду Великої Британії сказали, що вони не можуть надати детальну інформацію про обсяги поточних та майбутніх поставок з міркувань безпеки.

Нині близько 2 млн людей у Великій Британії отримали принаймні одну дозу вакцини. Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв збільшити кількість щеплень до 2 млн на тиждень. Велика Британія слідує за Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, США та Данією за кількістю доз, введених на кожні 100 людей.

Кожна окрема партія вакцини повинна пройти незалежне тестування, перш ніж вона зможе потрапити до пацієнтів, а цей процес може тривати до трьох тижнів. Цей крок, який є важливим для забезпечення якості та безпеки, також називають «тяганиною», яка перешкоджає доставці.

Чиновники поспішають знайти обхідні шляхи для задоволення величезного попиту – навіть зменшуючи необхідні дози. Так, Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення дозволяє відкласти повторні щеплення проти коронавірусу (а потрібно зробити два щеплення для досягнення ефекту) на кілька тижнів для щеплення більшої кількості людей – цей крок також розглядається у Німеччині та США. Окремо уряд Великої Британії висловив думку, що «було б розумно» використовувати іншу вакцину для другої дози – якщо та, що застосовувалася для першої, буде недоступною, або якщо є сумніви, що людина повернеться до лікаря для повторного щеплення.

Франція

Президент Макрон сам перехворів на коронавірус, а тепер змушений виправдовуватись за повільне щеплення (Фото: EPA)

Франція почала кампанію з вакцинації 27 грудня. Уряд країни визнає: темпи повільні. За перший тиждень вакцинували лише 516 людей. У своєму новорічному виступі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не стерпить «невиправданого затягування» у проведенні кампанії щеплень в країні, навіть попри те, що представники уряду стверджують, що розповсюдження навмисно повільне, щоб виграти час, аби переконати значну кількість антивакцинаторів у країні щепитися.

Канада

Глава уряду Канади Джастін Трюдо теж не задоволений темпами щеплень (Фото: Reuters)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо визнав: розчарований тим, що «бачить вакцини в морозильних камерах, а не в процесі щеплення людей». Станом на неділю, 10 січня, з початку кампанії 14 грудня Канаді вдалося ввести близько 315 тис. доз – близько половини доз вакцин, які були доставлені до цього часу.

Німеччина

Влада закликає німців бути терплячими (фото: bna.bh)

ФРН розпочала свою кампанію вакцинації одночасно з Францією. Країна вже зробила понад пів мільйона щеплень (це менше половини поставлених доз). Попри це тамтешній уряд також попав під шквал критики. Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що «вакцини буде достатньо» і закликав до терпіння.

США

Федеральні чиновники в США не можуть пояснити, чому було вакциновано лише 6,7 млн людей, коли країна отримала втричі більше доз; вони обіцяли, що до кінця 2020 року щеплять 20 млн пацієнтів, однак цього не сталося.

Американські урядовці спочатку у затримках звинувачували чиновників на рівнях штатів. Кожен штат повинен сам вирішувати, хто і коли отримує вакцину, створюючи заплутану різноманітну систему правил, яка сильно відрізняються по країні.

Минулого тижня на запитання про невідповідність кількості отриманих вакцин та застосованих, Монсеф Слауї , керівник операції Warp Speed (державно-приватне партнерство, ініційоване урядом США з метою сприяння та прискорення розробки, виробництва та розповсюдження вакцин, терапевтичних засобів та діагностики проти Covid-19 – «Главком»), сказав: «Ми згодні з тим, що існує відставання. Ми будемо більше працювати з іншими державами».

Деякі штати визнають проблеми із затримками на місцях, але значна частина заявляє, що їм потрібно більше федерального фінансування для виконання складних планів розгортання щеплення. Генерал Гюстав Перна, відповідальний за матеріально-технічне забезпечення операції Warp Speed, взяв на себе відповідальність за затримки та плутанину щодо впровадження вакцини в низці штатів, після того, як непорозуміння щодо процесу затвердження призвело до прорахунків у дозах, які були доступні на кінець грудня.

Ізраїль

У країні рекордні темпи щеплення: зі 100 чоловік населення 21 вже отримав свою дозу. Першим вакцину від Pfizer/BioNTech на собі випробував 71-річний прем'єр-міністр країни Беньямін Нетяньягу (Фото: AP)

Ізраїль значно випереджає інші країни світу за темпами вакцинації від Covid-19 та вже зробив щеплення 19,5% населення – понад 72% людей віком понад 60 років. Влада країни хоче протягом наступного місяця вакцинувати громадян із груп ризику, аби послабити карантинні обмеження. В Ізраїлі люди з груп ризику почали отримувати вакцину від Pfizer/BioNTech 19 грудня. Про рекордні темпи щеплень в Ізраїлі свідчать дані Оксфордського університету, згідно з якими у країні ввели вже 1,8 млн доз вакцини – 20,8 щеплених на 100 чоловік населення. За цим показником Ізраїль значно випереджає інші країни. На другому місці Об'єднані Арабські Емірати (10,3), а на третьому – Бахрейн (4,9).

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу впевнений, що його країна першою у світі вийде з епідемії Covid-19 завдяки глобальному постачанню вакцини від Pfizer. Нетаньягу у своїй заяві оголосив про «величезний прорив» у переговорах із Pfizer, яка, за його словами, погодилася доправити у країну великий обсяг вакцини. Літак із першою партією має прибути до Ізраїлю 10 січня. «Угода, яку я уклав із Pfizer, дасть нам змогу вакцинувати всіх громадян Ізраїлю віком від 16 років до кінця березня, а можливо, і раніше. Це означає, що вакцинуватися зможе будь-хто», – сказав прем'єр.

Майбутню кампанію вакцинації Нетаньягу назвав операцією «Повернення до життя».

Наталія Сокирчук, «Главком»