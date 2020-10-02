Яскрава та солодка: у Києві відкрилась виставка хризантем «Світ солодощів» (фото)



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На локаціях можна побачити всі можливі ласощі Фото: Київзеленбуд

На виставці представлені десять різних композицій, і кожна розповідає свою «солодку історію»

На Співочому полі відкрилася щорічна виставка хризантем. Цього року вона присвячена «Світу солодощів», створеного із 30 тисяч квітів. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

«На локаціях можна побачити всі можливі ласощі: зефір, шоколад, льодяники, тістечка й пончики. І все це з улюблених осінніх квітів», – розповів в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень створили 10 різних композицій, і кожна розповідає свою «солодку історію». Потрапити до них можна через центральну алею, прикрашену квітами, з фотозонами та цікавими елементами. Об’ємні фігури заввишки сягають до 3 м.

«Побувати в королівстві солодощів – напевно, найбільша мрія з дитинства, яку ми вирішили втілити в реальність! Для нас це великий експеримент. Але ми віримо, що виставка сподобається і дітям, і дорослим, які зможуть зануритися у казковий світ і зробити чимало оригінальних фото», – зазначив Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Співочого поля «Grand Event».

Виставка працюватиме до 1 листопада.

Час роботи: 10:00 - 20:00.

Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.

Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки, зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції.

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