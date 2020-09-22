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    Економіка та фінанси

    На Волині фермер висадив три гектари лілій та хризантем

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    Наразі на одному полі можна побачити майже сотню сортів лілій, є й екзотичні - На Волині фермер висадив три гектари лілій та хризантем
    Наразі на одному полі можна побачити майже сотню сортів лілій, є й екзотичні

    Квіткар організував осінній квітковий фестивал

    На Волині у Свидниках Ковельського району фермер та його працівники висадили 30 тисяч лілій та дві тисячі хризантем, сотні майорів та гладіолусів на трьох гектарах. Про це повідомляє ТСН.

    Квіткар організував осінній квітковий фестиваль.

    Зазначається, що наразі на одному полі можна побачити майже сотню сортів лілій, є й екзотичні.

    «Осінній фестиваль тут влаштовують уперше — досі на цьому полі, яке вже звично усі називають Волинською Голландією, три роки поспіль висаджували лише весняні квіти тюльпани», – йдеться у повідомленні.

    Видання інформує, що вхід на квіткову плантацію платний, проте відвідувачів тут не меншає.

    Волинська область фестиваль фермер квіти
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