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    У Києві відкриється «солодка» квіткова виставка

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    У Києві відкриється «солодка» квіткова виставка

    На Співочому полі створять «Світ ласощів» із хризантем

    2 жовтня на території столичного Співочого поля відкриється виставка хризантем зі смачною назвою «Світ ласощів». Відвідувачі зможуть побачити Долину льодяників, Фабрику солодощів, Пряничний будиночок, зефірну фортецю, містечко пекарів, а також солодкі фігури з рожевої глазурі, кондитерської присипки та шоколаду.

    Всього буде представлено понад 10 солодких композицій, зроблених із 30 тисяч хризантем. За словами організаторів, всі інсталяції будуть тематичними і стануть справжнім раєм для ласунів і гурманів.

    «Побувати в королівстві солодощів, напевно, найбільша мрія родом з дитинства, яку ми вирішили втілити в реальність! Для нас це великий експеримент. Але ми віримо, що виставка сподобається дітям і дорослим, які зможуть поринути в казковий світ і зробити масу оригінальних фото», - розповів організатор виставки, керівник компанії Grand Event Денис Погорілко.

    Виставка триватиме до 1 листопада. Організатори нагадують про те, що на території парку будуть діяти карантинні обмеження. І просять дотримуватися правил безпеки: одягати захисні маски, користуватися антисептиками і слідувати соціальній дистанції.

    Коли: 2 жовтня - 1 листопада

    Адреса: вул. Лаврська, 33

    Час роботи: 10:00-20:00

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