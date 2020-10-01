В Україні знову зацвіли каштани



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Дерева вкриваються цвітом восени вже не перший рік

Каштани вдруге зацвіли у Вінниці, Києві та Рівному

В Україні знову зацвіли каштани. Про це повідомляє agronews.ua.

Зазначається, що це вже не перший рік, коли можна спостерігати активне осіннє цвітіння дерев.

«Так, квітують каштани у Вінниці. Фото вкритих яскравими «свічками» дерев опублікувала кореспондентка Вінниця.info, фото Ірина Юшко. Також зацвіли каштани у Києві. Схоже, те, що донедавна вважалося аномалією, стає нормою. На вулицях Києва зацвіли каштани, щоправда, не так рясно, як у травні. Про подібну дивовижу повідомляє Facebook-спільнота «Типовий Київ». Теж саме відбувається і у Харкові», – йдеться у повідомленні.

«Дерево з пожовклим листям та молодими «свічками» побачили харків’яни на проспекті Гагаріна біля пішохідного скляного мосту. Вірогідніше за все, до природної аномалії призвела дуже тепла погода, яка встановилась у Харкові на початку вересня», – повідомляє varta.kharkov.

У Рівному каштани вкрилися цвітом ще з середини вересня.

«Квітучі гілочки каштанів рівняни помітили сьогодні поблизу Усті – на вул. Сагайдачного. Із фото, які надіслали до редакції Радіо ТРЕК помітно, що дерева зацвіли не повністю, а по кілька гілочок. Зате заквітчалися відразу кілька дерев. До слова, експерти зауважують, що рослини можуть цвісти восени через надто теплу погоду. Мовляв, плутаються у порах року. А от другою причиною, через яку відбувається аномальне цвітіння, є шкідник – мінуюча міль. Комахи нищать листя дерев і рослина відчуває стрес від якого, наче у передсмертній агонії, і розпускає цвіт», – повідомляє видання radiotrek.rv.

Видання інформує, що крім каштанів у Києві та Вінниці зацвіли магнолії. На Київщині розквітли яблуні, а на півдні цьогоріч влітку вдруге цвіли плодові дерева.