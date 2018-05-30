Яскраве незабутнє свято: для столичних школярів пролунав останній дзвоник (фоторепортаж)

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Свято останнього дзвоника у столичній школі №84

Цьогоріч із київських шкіл випускається 14,7 тис. дітей

У середу, 30 травня, у столичних школах відбулося свято останнього дзвоника.

Останній дзвоник – дуже зворушливе свято, оскільки є символічним закінченням важливого етапу у житті випускників шкіл.

Цьогоріч із київських шкіл випускається 14,7 тис. дітей, а 9-й клас закінчують 23,7 учнів.

Тепер на випускників шкіл чекає низка іспитів і вступ до університетів.

Кореспондент «Главкома» побував на святі останнього дзвоника у ЗОШ №84 Печерського району столиці.

Дивіться фоторепортаж з цього яскравого незабутнього дійства:

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів зі святом останнього дзвоника і побажав випускникам київських шкіл успіху і перемог у дорослому житті.

Як повідомлялося, напередодні останніх дзвоників Київ посилив охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти.