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    Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води

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    Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води

    На думку фахівці забарвлення річки сталося через будівельників, які працюють поруч з річкою

    Річка Либідь днями стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла, взятих того ж дня, виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

    Як повідомляє КП «Плесо», перевищення зазначених параметрів може свідчити про можливе потрапляння у водойму забруднених стічних вод.

    Комунальщики також уточнили, що проби води для аналізу брали поблизу станції метро «Видубичі» (Столичне шосе-вул. Промислова) 11 травня через 2-3 години після публікації інформації про забруднення, аналіз здійснювала лабораторія підприємства.

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    Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води
    Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води
    Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води
    Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води
    Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води

    Як зазначається, фахівці підприємства також обстежили дану ділянку річки – несанкціонованих врізок там не виявлено.

    Ймовірно, кажуть фахівці, подібний скид був зроблений будівельною технікою, що працює поруч. Представникам будівельної компанії вручено акт-вимогу.

    Нагадаємо, 10 травня річка Либідь в Києві забарвилася в яскраво-жовтий колір. Відповідне фото було опубліковано на сторінці «Клуб коренного киевлянина» у Facebook.

    Кияни закликали фахівців встановити причину такого стану води в річці.

    Теги: екологія Київ річка кияни столиця
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