Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води
На думку фахівці забарвлення річки сталося через будівельників, які працюють поруч з річкою
Річка Либідь днями стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла, взятих того ж дня, виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.
Як повідомляє КП «Плесо», перевищення зазначених параметрів може свідчити про можливе потрапляння у водойму забруднених стічних вод.
Комунальщики також уточнили, що проби води для аналізу брали поблизу станції метро «Видубичі» (Столичне шосе-вул. Промислова) 11 травня через 2-3 години після публікації інформації про забруднення, аналіз здійснювала лабораторія підприємства.
Як зазначається, фахівці підприємства також обстежили дану ділянку річки – несанкціонованих врізок там не виявлено.
Ймовірно, кажуть фахівці, подібний скид був зроблений будівельною технікою, що працює поруч. Представникам будівельної компанії вручено акт-вимогу.
Нагадаємо, 10 травня річка Либідь в Києві забарвилася в яскраво-жовтий колір. Відповідне фото було опубліковано на сторінці «Клуб коренного киевлянина» у Facebook.
Кияни закликали фахівців встановити причину такого стану води в річці.