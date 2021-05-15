Яскраво-жовта Либідь: що показав аналіз проб води

Річка Либідь днями стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла, взятих того ж дня, виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

Як повідомляє КП «Плесо», перевищення зазначених параметрів може свідчити про можливе потрапляння у водойму забруднених стічних вод.