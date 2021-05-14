Ліс під Києвом залило промисловими стоками (фото)

Експерти визначають ступінь шкоди, завданої навколишньому середовищу

Сьогодні. 14 травня, стався витік невідомої речовини у зеленій зоні та на території лісопосадки біля с. Перемога Броварського району. Повідомлення про це надійшло до Управління інспекції та контролю Броварської міської ради від громадян, інформує пресслужба міськради.

На місце події терміново виїхали спеціалісти Управління інспекції та контролю. При візуальному огляді було встановлено, що на частині дороги, зеленій зоні та на території лісопосадки обабіч дороги дійсно має місце витік промислових стоків.

За викликом на місце прибула слідчо-оперативна група, представники ДСНС, Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень. Згодом до фахівців доєдналися представники ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», які підтвердили факт витоку промислових стоків саме з території даного підприємства.

Аварійна ситуація, зі слів представників заводу, виникла через зношеність трубопроводу, який веде до шламонакопичувача.

Наразі витік ліквідовано, систему скиду відходів перекрито.

Висновки щодо ступеня шкоди, завданого навколишньому середовищу, будуть зроблені після проведення низки експертиз.

Нагадаємо, нещодавно екологи виявили, що підприємство «Броваритепловодоенергія» забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка межує з очисними спорудами в с. Квітне