Річка Либідь стала жовтою, фахівці шукають причину (фото)

Фахівці розглядають версію можливого факту несанкціонованих врізок та викидів у річку Либідь

10 травня річка Либідь в Києві забарвилася в яскраво-жовтий колір. Відповідне фото було опубліковано на сторінці «Клуб коренного киевлянина» у Facebook.

Кияни обурені і закликали фахівців встановити причину такого стану води в річці.

Фахівці комунального підприємства «Плесо» обстежили русло річки Либідь, зокрема відрізок, де зафіксована зміна кольору та можливе забруднення. Це ділянка вздовж Столичного шосе (Видубичі), а також вздовж вулиці Промислова. Про це повідомляє пресслужба КП «Плесо».

Оскільки підприємство не проводило робіт, які могли б спричинити такі наслідки, фахівці КП «Плесо» відібрали проби води для лабораторного аналізу, результати яких підприємство обіцяє повідомити в оперативному порядку.

Річка Либідь 11 травня. Фото: Плесо

Обстеження річки Либідь продовжується, оскільки КП «Плесо» є не єдиним балансоутримувачем території. Фахівці підприємства розглядають версію можливого факту несанкціонованих врізок та викидів.

Раніше повідомлялося, що на берегах річки Либідь хочуть створити громадський простір для відпочинку. Для цього мають реконструювати розташовані на ній гідротехнічні споруди, а також прибрати засмічення, відновивши екологічний стан русла. Роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року.

На початку 2019 року комунальники ліквідували сміттєзвалище уздовж русла річки Либідь у Києві. Було зібрано 206 мішків сміття.