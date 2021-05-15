У парку «Муромець» 15 травня змагатимуться велосипедисти
Серед учасників велоперегонів будуть і кур’єри служб доставки
Учасики велоперегонів проїдуть мальовничою трасою, двжиною у 30 кілометрів.
Проведення спортивно-масового заходу підтримано розпорядженням КМДА.
Так, цієї суботи, 15 травня, о 9:00 у парку «Муромець» розпочнуться велосипеднi перегони Scott Race 2021. Їх ініціювала громадська організація «Український гірськолижний клуб».
За інформацією організаторів, учасників Scott Race 2021 очікують мальовнича траса довжиною в 30 кілометрів, фестивальне містечко, подарунки і призи.
«Уперше створено категорію електровелосипедів і вперше виведено категорію кур’єрів служби доставки з окремими призами для учасників. Працюватиме й дитяча зона із біговелами та самокатами», – зазначають організатори.
Зокрема, змагання триватимуть у таких категоріях:
- електричні велосипеди;
- кантрійні, грейвел та інші велосипеди;
- служби доставки, електричні велосипеди;
- служби доставки, звичайні велосипеди