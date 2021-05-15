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    У парку «Муромець» 15 травня змагатимуться велосипедисти

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    У парку «Муромець» 15 травня змагатимуться велосипедисти

    Серед учасників велоперегонів будуть і кур’єри служб доставки

    Учасики велоперегонів проїдуть мальовничою трасою, двжиною у 30 кілометрів.

    Проведення спортивно-масового заходу підтримано розпорядженням КМДА.

    Так, цієї суботи, 15 травня, о 9:00 у парку «Муромець» розпочнуться велосипеднi перегони Scott Race 2021. Їх ініціювала громадська організація «Український гірськолижний клуб».

    За інформацією організаторів, учасників Scott Race 2021 очікують мальовнича траса довжиною в 30 кілометрів, фестивальне містечко, подарунки і призи.

    «Уперше створено категорію електровелосипедів і вперше виведено категорію кур’єрів служби доставки з окремими призами для учасників. Працюватиме й дитяча зона із біговелами та самокатами», – зазначають організатори.

    Зокрема, змагання триватимуть у таких категоріях:

    • електричні велосипеди;
    • кантрійні, грейвел та інші велосипеди;
    • служби доставки, електричні велосипеди;
    • служби доставки, звичайні велосипеди
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    Теги: Київ велосипед
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