У парку «Муромець» 15 травня змагатимуться велосипедисти

Серед учасників велоперегонів будуть і кур’єри служб доставки

Учасики велоперегонів проїдуть мальовничою трасою, двжиною у 30 кілометрів.

Проведення спортивно-масового заходу підтримано розпорядженням КМДА.

Так, цієї суботи, 15 травня, о 9:00 у парку «Муромець» розпочнуться велосипеднi перегони Scott Race 2021. Їх ініціювала громадська організація «Український гірськолижний клуб».

За інформацією організаторів, учасників Scott Race 2021 очікують мальовнича траса довжиною в 30 кілометрів, фестивальне містечко, подарунки і призи.

«Уперше створено категорію електровелосипедів і вперше виведено категорію кур’єрів служби доставки з окремими призами для учасників. Працюватиме й дитяча зона із біговелами та самокатами», – зазначають організатори.

Зокрема, змагання триватимуть у таких категоріях: