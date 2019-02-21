У Києві з криги зняли двох рибалок (фото)



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Один із чоловіків провалився під лід

У середу, 20 лютого, о 14:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Вирлиця на відстані 300 м від берега на кризі перебуває рибалка.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення. Як виявилось, чоловік 1959 року народження, він був на кризі і не міг самостійно дістатись до берега. Рятувальники завдяки човна та водолазного спорядження врятували рибалку, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

Вже о 21:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Десна, в районі вулиці Деснянська 2, на відстані 100 м від берегу перебуває рибалка.

До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення ГУ ДСНС України у Києві. Як виявилось, чоловік провалився під лід. Рятувальники завдяки човна та водолазного спорядження його врятували.

Потерпілому надали першу медичну допомогу та передали бригаді швидкої медичної допомоги.