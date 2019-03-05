У затоці на Осокорках виявили тіло чоловіка



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Тіло чоловіка виявлено в затоці Комуніст

Тіло знаходилося в затоці на відстані 2 м від берега

Вранці 4 березня у затоці Комуніст в Дарницькому районі столиці виявили тіло чоловічої статі. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 07:43.

До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Як виявилось в затоці на відстані 2 м від берега на поверхні води знаходилось тіло чоловіка. Рятувальники дістали тіло та передали працівникам правоохоронних органів.

Подальшим з’ясуванням обставин загибелі чоловіка займатимуться представники правоохоронних органів.

Як повідомлялося, минулого тижня (з 25 лютого по 3 березня) на водних об’єктах Києва загинула 1 особа.

Всього з початку 2019 року на водних об'єктах столиці загинуло 7 осіб, врятовано 11.