  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У затоці на Осокорках виявили тіло чоловіка

    • Розсилка
    Тіло чоловіка виявлено в затоці Комуніст - У затоці на Осокорках виявили тіло чоловіка
    Тіло чоловіка виявлено в затоці Комуніст

    Тіло знаходилося в затоці на відстані 2 м від берега

    Вранці 4 березня у затоці Комуніст в Дарницькому районі столиці виявили тіло чоловічої статі. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 07:43.

    До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Як виявилось в затоці на відстані 2 м від берега на поверхні води знаходилось тіло чоловіка. Рятувальники дістали тіло та передали працівникам правоохоронних органів.

    Подальшим з’ясуванням обставин загибелі чоловіка займатимуться представники правоохоронних органів.

    Як повідомлялося, минулого тижня (з 25 лютого по 3 березня) на водних об’єктах Києва загинула 1 особа.

    Всього з початку 2019 року на водних об'єктах столиці загинуло 7 осіб, врятовано 11.

    Читайте також
    Київ ДСНС смерть водойма потонули рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ