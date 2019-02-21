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    Під Києвом врятовано з льодяного полону горе-рибалку

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    Під Києвом врятовано з льодяного полону горе-рибалку

    Чоловік провалився під лід за 100 м від берега

    Під час огляду території Деснянської водозабірної станції у Вишгородському районі Київщини працівники поліції охорони почули крик про допомогу. Невідомий чоловік провалився під лід за 100 м від берега. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Спочатку поліцейські намагались самотужки врятувати чоловіка. Але крига була надто тонка і всі їхні спроби були марними.

    На допомогу миттєво прибули працівники водолазно-рятувального відділення Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували рибалку. Ним виявився 33-річний житель села Осещина. Така рибацька легковажність ледве не коштувала життя чоловікові.  

    Правоохоронці надали молодому чоловіку необхідну долікарську допомогу та передали медикам.

    Як повідомлялося, 20 лютого у Києві на озері Вирлиця рятувальники зняли з криги рибалку, який знаходився на відстані 300 м від берега.

    Того ж дня на річці Десна, в районі вулиці Деснянська 2, на відстані 100 м рибака провалився під кригу.

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