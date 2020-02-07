З ножем і пістолетом до мерії: на сесії Вишгородської міськради сталася бійка (фото)
Під час бійки на підлогу впали пістолет і розкладний ніж
Сьогодні, 7 лютого, на сесії Вишгородської міської ради сталася бійка. Інцидент трапився під час перерви на сесії.
Сутичка сталася між підприємцем, директором місцевого ринку Ігорем Тиханом і депутатом міської ради Борисом Матком.
Як повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, у Матка, який є радником мера Вишгорода Олексія Момота, під час бійки випав пістолет та ніж.
За даними видання «Погляд», Матко розповів поліцейським, які прибули на виклик, що складний ніж його, а пістолет ні.
На даний момент у міськраді працює слідчо-оперативна група, зброя лежить на підлозі.
Обставини події з'ясовуються.
У роботі сесії міськради оголошено перерву до 14:00.