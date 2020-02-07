З ножем і пістолетом до мерії: на сесії Вишгородської міськради сталася бійка (фото)



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У депутата випав ніж і пістолет Фото: Ольга Василевська-Смаглюк

Під час бійки на підлогу впали пістолет і розкладний ніж

Сьогодні, 7 лютого, на сесії Вишгородської міської ради сталася бійка. Інцидент трапився під час перерви на сесії.

Сутичка сталася між підприємцем, директором місцевого ринку Ігорем Тиханом і депутатом міської ради Борисом Матком.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, у Матка, який є радником мера Вишгорода Олексія Момота, під час бійки випав пістолет та ніж.

За даними видання «Погляд», Матко розповів поліцейським, які прибули на виклик, що складний ніж його, а пістолет ні.

На даний момент у міськраді працює слідчо-оперативна група, зброя лежить на підлозі.

Обставини події з'ясовуються.

У роботі сесії міськради оголошено перерву до 14:00.