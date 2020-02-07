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    З ножем і пістолетом до мерії: на сесії Вишгородської міськради сталася бійка (фото)

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    У депутата випав ніж і пістолет - З ножем і пістолетом до мерії: на сесії Вишгородської міськради сталася бійка (фото)
    У депутата випав ніж і пістолет
    Фото: Ольга Василевська-Смаглюк

    Під час бійки на підлогу впали пістолет і розкладний ніж

    Сьогодні, 7 лютого, на сесії Вишгородської міської ради сталася бійка. Інцидент трапився під час перерви на сесії.

    Сутичка сталася між підприємцем, директором місцевого ринку Ігорем Тиханом і депутатом міської ради Борисом Матком.

    Як повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, у Матка, який є радником мера Вишгорода Олексія Момота, під час бійки випав пістолет та ніж.

    За даними видання «Погляд», Матко розповів поліцейським, які прибули на виклик, що складний ніж його, а пістолет ні.

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    З ножем і пістолетом до мерії: на сесії Вишгородської міськради сталася бійка (фото)
    З ножем і пістолетом до мерії: на сесії Вишгородської міськради сталася бійка (фото)
    З ножем і пістолетом до мерії: на сесії Вишгородської міськради сталася бійка (фото)
    Фото: Погляд

    На даний момент у міськраді працює слідчо-оперативна група, зброя лежить на підлозі.

    Обставини події з'ясовуються.

    У роботі сесії міськради оголошено перерву до 14:00.

    Національна поліція України зброя депутат бійка Київщина
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