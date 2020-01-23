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    «Я зроблю вас відомим»: з'явилось відео, як нардеп Кива накинувся на чоловіка з камерою

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    Народний депутат Ілля Кива потрапив у черговий скандал - «Я зроблю вас відомим»: з'явилось відео, як нардеп Кива накинувся на чоловіка з камерою
    Народний депутат Ілля Кива потрапив у черговий скандал

    Між Кивою та перехожим відбувся короткий діалог, під час якого нардеп пообіцяв зробити чоловіка «більш відомим» та спробував вдарити його

    У мережі з’явилося відео з народним депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» Іллею Кивою, який намагався вдарити пішохода через те, що він знімав його.

    Відеозапис оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram.

    Як чутно на відео, між Кивою та перехожим відбувся короткий діалог, під час якого нардеп пообіцяв зробити чоловіка «більш відомим».

    «Увійти в конфлікт з Кивою? Показати, який ви сміливий?», - запитав депутат. Перехожий відповів ствердно і сказав, що «піариться». Після цього Кива спробував вдарити чоловіка, проте він, ймовірно, ухилився і заявив, що «це все йде в Facebook».

    «Я хочу зробити вас більш відомим, я зроблю вас відомим!», - запевнив нардеп. Зазначимо, коли було знято це відео, невідомо.

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    #Кива #понтуется )))

    Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

    Як відомо, генпрокурор порушив справу проти нардепа Киви за побиття відвідувача ресторану 22 січня.

    Раніше ЗМІ повідомили, що на Хрещатику у центрі Києві невідомі побили народного депутата. Нападники нібито втекли на двох автомобілях. Згодом стало відомо, що цим нардепом є Ілля Кива. За даними свідків, Кива сам влаштував бійку.

    На оприлюдненому відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар в обличчя.

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався в одному з ресторанів у центрі Києва за участю народного депутата Іллі Киви.

    кримінал депутат бійка Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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