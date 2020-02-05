На будівельному майданчику на столичних Осокорках сталася бійка



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Поліція затримала двох чоловіків за побиття колег

Біля будинку на вулиці Іжевській у Дарницькому районі Києва між групою осіб сталася бійка. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції. На відпрацювання виклику прибув наряд патрульної поліції, який затримав двох учасників бійки, надав домедичну допомогу потерпілим та викликав слідчо-оперативну групу і лікарів швидкої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Згідно з повідомленням, між чоловіками, які працюють на будівництві, виникла бійка. У результаті двох учасників інциденту з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню, а 45-річного мешканця міста Черкаси та 34-річного киянина правоохоронці затримали на місці.

«Чоловіки прийшли до знайомих, які проживали у будівельному вагончику, але всередину їх не пустили. Тоді гості підпалили автомобільну шину, внаслідок чого сталося задимлення. Мешканці вагончика вийшли на вулицю, де й виникла словесна перепалка з бійкою. На даний час правопорушників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 2 грудня 2019 року стався нічний погром у піцерії MisterCat на вулиці Срібнокільській. У мережі з'явилося відео з місця події.

У результаті сутички між відвідувачами та працівниками піцерії постраждало вісім осіб.