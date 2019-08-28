Із озера на Троєщині водолази дістали тіло чоловіка
Тіло потопельника перебувало на відстані 5 м від берега і на глибині 3 м
У вівторок, 27 серпня, на озері на вул. Закревського, 19 у Деснянському районі Києва було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві о 13.36.
На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
На відстані 5 м від берега на глибині 3 м було виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 23 серпня в парку «Нивки» у природній водоймі було виявлено тіло хлопця.
21 серпня в Оболонському районі столиці на озері Вербне було виявлено тіло чоловіка.
Того ж дня на березі озера Алмазне в Деснянському районі столиці було виявлено тіло жінки.