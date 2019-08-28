  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із озера на Троєщині водолази дістали тіло чоловіка

    • Розсилка
    <span lang="UK">За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега&nbsp;</span> - Із озера на Троєщині водолази дістали тіло чоловіка
    За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега 
    Фото: ДСНС

    Тіло потопельника перебувало на відстані 5 м від берега і на глибині 3 м

    У вівторок, 27 серпня, на озері на вул. Закревського, 19 у Деснянському районі Києва було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві о 13.36.

    На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    На відстані 5 м від берега на глибині 3 м було виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

    Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

    Нагадаємо, 23 серпня в парку «Нивки» у природній водоймі було виявлено тіло хлопця.

    21 серпня в Оболонському районі столиці на озері Вербне було виявлено тіло чоловіка.

    Того ж дня на березі озера Алмазне в Деснянському районі столиці було виявлено тіло жінки.

    Читайте також
    Київ ДСНС водойма потонули рятувальники Троєщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ