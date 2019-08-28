Із озера на Троєщині водолази дістали тіло чоловіка



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За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега Фото: ДСНС

Тіло потопельника перебувало на відстані 5 м від берега і на глибині 3 м

У вівторок, 27 серпня, на озері на вул. Закревського, 19 у Деснянському районі Києва було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві о 13.36.

На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

На відстані 5 м від берега на глибині 3 м було виявлено тіло потопельника. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 23 серпня в парку «Нивки» у природній водоймі було виявлено тіло хлопця.

21 серпня в Оболонському районі столиці на озері Вербне було виявлено тіло чоловіка.

Того ж дня на березі озера Алмазне в Деснянському районі столиці було виявлено тіло жінки.