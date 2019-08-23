  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З озера в парку «Нивки» рятувальники дістали тіло хлопця

    • Розсилка
    <p>У водоймі&nbsp;в парку &laquo;Нивки&raquo; виявили тіло чоловіка</p> - З озера в парку «Нивки» рятувальники дістали тіло хлопця

    У водоймі в парку «Нивки» виявили тіло чоловіка

    Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка і передали поліції

    Сьогодні, 23 серпня, об 11:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що в парку «Нивки» в природній водоймі знаходиться тіло людини.

    На місце події було направлено відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Як повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС, рятувальники дістали тіло потопельника чоловічої статі 1998 р.н. з водойми та передали працівникам поліції.

    Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

    Нагадаємо, 21 серпня в Оболонському районі столиці на озері Вербне було виявлено тіло чоловіка.

    Того ж дня на березі озера Алмазне в Деснянському районі столиці було виявлено тіло жінки.

    З початку 2019 року станом на середу 21 серпня на водоймах України загинуло 907 осіб. З початку серпня потонуло 70 осіб , вісім з яких - діти. 

    Як зазначають у ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

    Читайте також
    Київ ДСНС водойма потонули рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ