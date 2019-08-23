З озера в парку «Нивки» рятувальники дістали тіло хлопця



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У водоймі в парку «Нивки» виявили тіло чоловіка

Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка і передали поліції

Сьогодні, 23 серпня, об 11:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що в парку «Нивки» в природній водоймі знаходиться тіло людини.

На місце події було направлено відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС, рятувальники дістали тіло потопельника чоловічої статі 1998 р.н. з водойми та передали працівникам поліції.

Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, 21 серпня в Оболонському районі столиці на озері Вербне було виявлено тіло чоловіка.

Того ж дня на березі озера Алмазне в Деснянському районі столиці було виявлено тіло жінки.

З початку 2019 року станом на середу 21 серпня на водоймах України загинуло 907 осіб. З початку серпня потонуло 70 осіб , вісім з яких - діти.

Як зазначають у ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.