Розбір завалів у Бородянці: важлива інформація від рятувальників (відео)

Рятувальні роботи в Бородянці: наразі з-під завалів нікого врятувати не вдалося

З-під завалів зруйнованих будинків у місті Бородянка за три дні нікого врятувати не вдалося. Про це кореспонденту «Главком» розповіла прессекретарка київського ДСНС Світлана Водолага з місця проведення рятувальних робіт.

«Сьогодні вже третій день, як столичні рятувальники допомагають рятувальникам з області розбирати завали у цьому містечку (у Бородянці – ред.). Третій день поспіль ми працюємо на п’яти точках. Це п’ять будинків. Саме ці п’ять тому, що під час бомбардування саме з цих адрес надходили повідомлення на лінію 101, що там перебувають люди і їм треба допомогти, тому в першу чергу ми відпрацьовуємо ці п’ять будинків», – сказала Водолага.

За її словами після відпрацювання зазначених п’яти будинків, рятувальники почнуть перевіряти всі інші пошкоджені будівлі.

«На жаль за ці три доби нам нікого не вдалося врятувати і, знаєте, надія завжди. Бомбардування були в кінець лютого – початок березня і шанси на виживання більш ніж за місяць – мінімальні», – додала Водолага.

У ДСНС також розповіли, що очевидці, з якими розмовляють рятувальники на місці, підтверджують, що будинки були знищені внаслідок авіабомбардувань.

«Наразі, скільки остаточно людей перебувало у підвальних приміщеннях або перебуває саме тут, – ми сказати не можемо, таких даних в нас немає. На першому будинку, який знаходиться на початку цієї вулиці (вулиця Центральна – ред.) роботи майже завершилися і там на жаль дістали сім тіл людей і будинок поруч – знайшли позавчора одне тіло. Роботи, там де знайшли одне тіло – досі тривають», – додала вона.

За словами Водолаги, складність рятувальних робіт полягає в тому, що до підвальних приміщень відразу дістатися неможливо.

«Спочатку розбираємо завали всіх конструкцій, є ризик для життя рятувальників і щоб рятувальники не постраждали – доводиться спочатку знімати ці плити, за допомогою важкої техніки й саме руками рятувальники розбирають ці завали, а потім вже будуть діставатися до підвальних приміщень», – пояснила Водолага.

Нагадаємо, у Бородянці на Київщині з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі спільного телемарафону. Вона також пояснила, чому російські військові повністю знищили це містечко.