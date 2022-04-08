У Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців (відео)

Від деяких тіл залишилися лише фрагменти й встановити особу загиблих буде дуже важко

У Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян. Відео опублікували у Telegram-каналі "Цензор.НЕТ".

Тіла дістають з великої могили, в якій комунальники поховали жертв воєнних злочинів. Орієнтовно там 67 тіл.

Фахівці, які працюють з тілами, стверджують, що у більшості осколкові та кульові поранення.

Кожне тіло оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори.

Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.

Нагадаємо, дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

За словами мера міста, до теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.