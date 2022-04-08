У Макарові на Київщині виявили понад сто закатованих росіянами українців

Саме селище російські військові жорстоко поруйнували

У селищі Макарів Київської області виявили 132 розстріляні особи. Про це повідомив селищний голова Вадим Токар під час телемарафону 8 квітня.

За його словами, йшлося як про масові поховання, так і про поодинокі знахідки трупів.

«До війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі»‚– додав Токар.

Він розповів і про те, що селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.

Нагадаємо, дещо раніше мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами.

Офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти.