У Бородянці почали діставати тіла загиблих з-під завалів, є факти сексуальних злочинів

Генпрокурорка Ірина Венедіктова пояснила, чому російські військові повністю знищили Бородянку

У Бородянці на Київщині з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі спільного телемарафону. Вона також пояснила, чому російські військові повністю знищили це містечко.

«Сьогодні розібрали руїни двох великих будинків – знайшли 26 тіл загиблих. Бородянка є показовим прикладом. Там не було військових, жодної військової інфраструктури, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю центральну вулицю і просто знищувала все», – розповіла Венедіктова.

За слова генпрокурорки, правоохоронці встановили факти сексуальних злочинів, катувань у цьому населеному пункті.

У Бородянці – жахлива ситуація з точки зору руйнації та непередбачуваності жертв, додала вона.

Раніше у мережі опублікували промовисту світлину з Бородянки, на якій бабуся чекає, доки рятувальники знайдуть під завалами її родину.

Нагадаємо, дещо раніше співак Святослав Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра».

Зараз вулиці Бородянки нагадують кадри з фільму про апокаліпсис.