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    Події в Україні

    У Бородянці почали діставати тіла загиблих з-під завалів, є факти сексуальних злочинів

    Рятувальники розпочали розбирати зруйновані будинки у Бородянці - У Бородянці почали діставати тіла загиблих з-під завалів, є факти сексуальних злочинів
    Рятувальники розпочали розбирати зруйновані будинки у Бородянці
    фото: ДСНС України/Telegram

    Генпрокурорка Ірина Венедіктова пояснила, чому російські військові повністю знищили Бородянку

    У Бородянці на Київщині з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі спільного телемарафону. Вона також пояснила, чому російські військові повністю знищили це містечко.

    «Сьогодні розібрали руїни двох великих будинків – знайшли 26 тіл загиблих. Бородянка є показовим прикладом. Там не було військових, жодної військової інфраструктури, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю центральну вулицю і просто знищувала все», – розповіла Венедіктова.

    За слова генпрокурорки, правоохоронці встановили факти сексуальних злочинів, катувань у цьому населеному пункті.

    У Бородянці – жахлива ситуація з точки зору руйнації та непередбачуваності жертв, додала вона.

    Раніше у мережі опублікували промовисту світлину з Бородянки, на якій бабуся чекає, доки рятувальники знайдуть під завалами її родину.

    Нагадаємо, дещо раніше співак Святослав Вакарчук показав моторошні кадри з Бородянки після «руського міра».

    Зараз вулиці Бородянки нагадують кадри з фільму про апокаліпсис.

    Теги: росія окупанти війна Святослав Вакарчук військові рятувальники Україна окупація співак Ірина Венедіктова #stoprussia
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    У Бородянці почали діставати тіла загиблих з-під завалів, є факти сексуальних злочинів