Кабмін звільнив від пенсійного збору покупців першого житла



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При придбанні житла вперше не потрібно буде сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Пенсійний збір не платитимуть також особи, що перебувають у черзі на житло

Сьогодні, 23 вересня, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Постановою урегульовано питання звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування осіб при придбанні житла вперше.

Як пояснив представник уряду в парламенті Василь Мокан, таким особам потрібно буде підтвердити факт придбання нерухомого майна вперше інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Те саме стосуватиметься осіб, які перебувають у черзі на одержання житла. Єдина зміна - їм потрібно буде також підтвердити свій статус документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Як повідомлялося, уряд готовий у наступному році передбачити в держбюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей.