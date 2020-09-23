Кабмін звільнив від пенсійного збору покупців першого житла
Пенсійний збір не платитимуть також особи, що перебувають у черзі на житло
Сьогодні, 23 вересня, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Постановою урегульовано питання звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування осіб при придбанні житла вперше.
Як пояснив представник уряду в парламенті Василь Мокан, таким особам потрібно буде підтвердити факт придбання нерухомого майна вперше інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Те саме стосуватиметься осіб, які перебувають у черзі на одержання житла. Єдина зміна - їм потрібно буде також підтвердити свій статус документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Як повідомлялося, уряд готовий у наступному році передбачити в держбюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей.