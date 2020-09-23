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    Економіка та фінанси

    Кабмін звільнив від пенсійного збору покупців першого житла

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    При придбанні житла вперше не потрібно буде сплачувати збір на обов&rsquo;язкове державне пенсійне страхування - Кабмін звільнив від пенсійного збору покупців першого житла
    При придбанні житла вперше не потрібно буде сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

    Пенсійний збір не платитимуть також особи, що перебувають у черзі на житло

    Сьогодні, 23 вересня, Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій».

    Про це повідомляє пресслужба уряду.

    Постановою урегульовано питання звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування осіб при придбанні житла вперше.

    Як пояснив представник уряду в парламенті Василь Мокан, таким особам потрібно буде підтвердити факт придбання нерухомого майна вперше інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

    Те саме стосуватиметься осіб, які перебувають у черзі на одержання житла. Єдина зміна - їм потрібно буде також підтвердити свій статус документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

    Як повідомлялося, уряд готовий у наступному році передбачити в держбюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей.

    Кабмін податки житло Пенсійний фонд
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