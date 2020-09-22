У Раді зареєстровано законопроєкт, спрямований на захист платників податків



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«Європейська Солідарність» ініціює зменшення тиску на платників податків

Бізнес-асоціації, представники експертного середовища та підприємці вимагають внесення змін до закону №466, що спрямований на посилення впливу податкових органів та обмеження реалізації прав платниками податків під виглядом «боротьби з офшорами».

Про це повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність».

Вже з 1 січня 2021 року наберуть чинності норми, які негативно позначаться на умовах ведення бізнесу в Україні. Аби цього не сталося, сьогодні представники «ЄС» разом із колегами по парламенту зареєстрували законопроект №4065-1, який має на меті відновити законні права платників податків.

Зокрема, пропонується:

скасування оцінки операцій з нерезидентами на предмет чи є в них економічний ефект (ділова мета), із залишенням застосування концепції ділової мети виключно для великих платників податків у межах трансфертного ціноутворення;

скасування інституту вини, за якого податковий орган на власний розсуд зможе визначати, чи винен платник у порушенні податкового законодавства;

виключення ряду норм щодо посилення фінансової відповідальності платників податків;

виключення положень щодо розширення застосування пені на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки;

скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок тощо.

«Ми як парламентська опозиція вважаємо, що в умовах падіння економіки, посиленого наслідками карантинних заходів, Україна не може собі дозволити збільшувати ні тиск, ні податкове навантаження на бізнес. Чинна влада має шукати крайніх у недолугості власної економічної політики, а не запроваджувати «презумпцію винуватості» у ставленні держави до платників податків», - заявили представники «Європейської солідарності».

Вони зазначили, що бізнес, навпаки, як ніколи, потребує підтримки від держави чи принаймні відсутності законодавчих змін на гірше.

«Тому ми будемо наполягати на усуненні бар’єрів, які «слуги» штучно звели перед суб’єктами господарювання впродовж останнього року, і закликаємо небайдужих представників усіх фракцій і груп долучатися до цього процесу», - підкреслили нардепи від «ЄС».