З початку року на Київщині патрульні зловили 1,3 тис. п’яних водіїв



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Стан сп'яніння водіїв визначають за допомогою приладу Драгер

На порушників складені адміністративні протоколи

Патрульні Київщини за п’ять місяців 2020 року зупинили понад 1300 нетверезих водіїв.

Відносно водіїв, які порушили вимоги правил дорожнього руху, сіли за кермо в стані сп’яніння, були складені відповідні адміністративні матеріали. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, інспекторами батальйону патрульної поліції у м. Бориспіль складено 411 адмінпротоколів, інспекторами батальйону патрульної поліції у м. Біла Церква – 415, інспекторами батальйону патрульної поліції у с. Чайки – 484.

Патрульні зазначили, що водій, сідаючи за кермо стані сп’яніння, стає потенційним злочинцем, який, ігноруючи усі правила дорожнього руху, піддає смертельній небезпеці як своє життя, так і життя інших учасників дорожнього руху. Окрім того, в такому стані людина не здатна адекватно оцінювати швидкість навколишніх предметів, в результаті чого зростає ризик аварії.

Як повідомлялося, 1 червня вранці на трасі Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода: вантажівка вилетіла в кювет і перекинулася на бік.

До слова, менш ніж за добу система автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксувала понад 35 тисяч подій. Названо «лідерів перегонів» серед порушників: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тому водій отримає 3 штрафи.