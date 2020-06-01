У перший день камери зафіксували понад 35 тисяч перевищень швидкості у Києві
Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год
Менш ніж за добу система автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксувала понад 35 тисяч подій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
«Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві: зафіксовано 35 тис. 762 події, відпрацьовано 5 тис. 620», — сказав глава відомства Арсен Аваков.
Також він назвав «лідерів перегонів» серед порушників: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тому водій отримає 3 штрафи.
Нагадаємо, у Києві камери встановлені:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вул. Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (в напрямку лівого берегу)
- Північний міст (в напрямку правого берегу)
- Броварський проспект. (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/ вул. Будівельників
- Південний міст (в напрямку лівого берегу)
- Південний міст ( в напрямку правого берегу)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана.
Як відомо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.
Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.
Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.
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