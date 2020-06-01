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    У перший день камери зафіксували понад 35 тисяч перевищень швидкості у Києві

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    В Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) - У перший день камери зафіксували понад 35 тисяч перевищень швидкості у Києві
    В Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР)

    Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год

    Менш ніж за добу система автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксувала понад 35 тисяч подій.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    «Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві: зафіксовано 35 тис. 762 події, відпрацьовано 5 тис. 620», — сказав глава відомства Арсен Аваков.

    Також він назвав «лідерів перегонів» серед порушників: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тому водій отримає 3 штрафи.

    Нагадаємо, у Києві камери встановлені:

    • вул. Олени Теліги, 39
    • Набережне шосе, 4 (навпроти)
    • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
    • вул. Братиславська, 18
    • Чоколівський бульвар, 24
    • Північний міст (в напрямку лівого берегу)
    • Північний міст (в напрямку правого берегу)
    • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
    • Броварський проспект/ вул. Будівельників
    • Південний міст (в напрямку лівого берегу)
    • Південний міст ( в напрямку правого берегу)
    • проспект Героїв Сталінграда, 25
    • проспект Володимира Маяковського, 56
    • проспект Володимира Маяковського, 65
    • Дружби народів бульвар, 27
    • Дружби народів бульвар, 36
    • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
    • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
    • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
    • Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

    Як відомо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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