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    На Печерську автомобіль збив дитину на самокаті (фото)

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    Хлопчик на самокаті рухався по проїжджій частині - На Печерську автомобіль збив дитину на самокаті (фото)
    Хлопчик на самокаті рухався по проїжджій частині
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Хлопчик не отримав ушкоджень

    31 травня ввечері на вулиці Драгомирова у Печерському районі Києва сталася ДТП із потерпілими. Автомобіль Toyota збив самокат, яким керував 10-річний хлопчик.

    На місце події прибули патрульні та бригада швидкої. Інспектори викликали батьків хлопчика та слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Після обстеження дитини в лікарні виявилося, що той не отримав тілесних ушкоджень.

    Автомобіль також залишився неушкодженим.

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    На Печерську автомобіль збив дитину на самокаті (фото)
    На Печерську автомобіль збив дитину на самокаті (фото)

    Патрульні радять батькам нагадати дітям правила поведінки поблизу проїзної частини, а водіям - не забувати, що у житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.

    До слова, менш ніж за добу система автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксувала понад 35 тисяч подій. Названо «лідерів перегонів» серед порушників: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тому водій отримає 3 штрафи.

    Національна поліція України ДТП Київ діти водій ПДР автомобіль
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