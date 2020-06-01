На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (фото)
Вантажівка вилетіла в кювет
Фото: Київ оперативний
Причини ДТП встановлять правоохоронці
Сьогодні, 1 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.
Аварія трапилася під Києвом, у Васильківському районі. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Вантажівка вилетіла в кювет і перекинулася на бік.
Інформація про причини ДТП і про потерпілих уточнюється.
Як повідомлялося, 29 травня на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На проспекті Перемоги, 4 водій автомобіля Audi злетів з дороги і в‘їхав у стовп.