На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (фото)



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Вантажівка вилетіла в кювет Фото: Київ оперативний

Причини ДТП встановлять правоохоронці

Сьогодні, 1 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.

Аварія трапилася під Києвом, у Васильківському районі. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Вантажівка вилетіла в кювет і перекинулася на бік.

Інформація про причини ДТП і про потерпілих уточнюється.

Як повідомлялося, 29 травня на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На проспекті Перемоги, 4 водій автомобіля Audi злетів з дороги і в‘їхав у стовп.