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    Новини

    На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (фото)

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    Вантажівка вилетіла в кювет - На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (фото)
    Вантажівка вилетіла в кювет
    Фото: Київ оперативний

    Причини ДТП встановлять правоохоронці

    Сьогодні, 1 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.

    Аварія трапилася під Києвом, у Васильківському районі. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Вантажівка вилетіла в кювет і перекинулася на бік.

    Інформація про причини ДТП і про потерпілих уточнюється.

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    На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (фото)
    На трасі під Києвом перекинулася вантажівка (фото)

    Як повідомлялося, 29 травня на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На проспекті Перемоги, 4 водій автомобіля Audi злетів з дороги і в‘їхав у стовп.

    ДТП дороги вантажівки водій Київщина
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