За добу 54 мешканцям Києва підтвердили захворювання на коронавірус, – Кличко



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Одужали за добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 358 мешканців столиціі

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції

За минулу добу в Києві у 54 осіб лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Ще у 54 мешканців Києва за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них – троє медиків. Одна людина померла. Всього в столиці за цей період 59 летальних випадків», – інформував Кличко.

Найбільше випадків Covid-19 за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 12 хворих. У Святошинському – 10. У Деснянському районі – 9 випадків захворювання.

Захворіли: 26 жінок віком від 21 до 81 років, 22 чоловіки від 23 до 81 років, 3 дівчинки віком 10, 11 та 16 років та 3 хлопчики, яким 2,12 та 15 рокiв.

За інформацією міського голови, до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 358 мешканців столиці.

На сьогодні в Києві з початку поширення епідемії вже 2623 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

«Ми розпочали в столиці другий етап послаблення обмежень. І дуже важливо, наскільки кияни дотримуватимуться елементарних правил. Дуже важливо не допустити загострення ситуації з розповсюдженням вірусу», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 травня в Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.