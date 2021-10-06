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    За Громадський бюджет проголосувала рекордна кількість киян

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    Цього року в голосуванні взяли участь майже 277 тис. киян - За Громадський бюджет проголосувала рекордна кількість киян
    Цього року в голосуванні взяли участь майже 277 тис. киян
    Фото з відкритих джерел

    У міському застосунку «Київ цифровий» віддали свої голоси за обраний проєкт близько 100 тисяч користувачів

    У Києві підбили підсумки голосування за Громадський бюджет та розповіли про рекордну кількість голосів. Про це зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Олег Половинко на сторінці у Facebook.

    «Цього року в голосуванні взяла участь рекордна кількість містян – 276 793! Кияни віддали 726 519 голосів за проєкти Громадського бюджету», – сказав Половинко.

    Зокрема, у киян вперше з’явилася можливість проголосувати у міському застосунку «Київ цифровий». Саме в ньому віддали свої голоси за обраний проєкт близько 100 тисяч користувачів. Доступний та зрозумілий інтерфейс дозволив проголосувати буквально в кілька кліків, а функція надсилання улюблених проєктів друзям – залучила більше активних киян. Окрім того, з’явилося нововведення – можливість віддати 10 голосів: по одному в кожній тематиці.

    «Критичних або системних збоїв під час голосування не було, всі інформаційні системи відпрацювали коректно. Ми врахували досвід минулих років та заздалегідь спланували розподіл навантаження на обчислювальні системи», – зазначив директор Департаменту.

    Також завдяки впровадженню нового модуля електронної взаємодії із державними електронними інформаційними ресурсами була покращена робота з інформаційно-телекомунікаційною системою Державної податкової служби України, що надало можливість проголосувати не лише резидентам Києва, а й усім платникам податків у місті.

    Найбільше проєктів-переможців за тематикою «Освіта, громадянське суспільство» – 145 (36,9%). А найактивнішими виявилися мешканці Деснянського району – 44 проєкти будуть реалізовані саме там.

    Як повідомлялося, переможцями Громадського бюджету 2022 року стали 393 проєкти на суму 199,9 млн грн.

    Теги: Київ бюджет кияни
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    За Громадський бюджет проголосувала рекордна кількість киян