«Було ваше, стало наше». Мер Дніпра розповів, як змусив Bolt платити гроші за самокати

Філатов змусив представників Bolt укласти договір з міською владою

Депутати Дніпровської міської ради 22 вересня ухвалили рішення, згідно з яким з вулиць міста прибиратимуть електросамокати, сегвеї, сегвілі, гіроскутери тощо, які здаються в оренду та не мають власників. Мер Дніпра Борис Філатов ще тиждень тому наголошував: усе, що перебуває на вулицях міста без документів, буде кваліфіковано, як знахідка.

Тривалий час працівники міської влади розшукували відповідальних осіб із відомої «самокатної» компанії, щоб укласти договір і отримувати відрахування в місцевий бюджет, однак ті не йшли на контакт. Втім, коли з’явився проєкт рішення про конфіскацію, представники Bolt одразу з'явилися та уклали договір з міською владою.

«Є така шановна самокатна компанія, яка існує в безповітряному космічному просторі і збирає гроші з карток. Так ось, висипала вона, значить, на вулиці міста кілька сотень самокатів. Без єдиного документа і договору з міською владою. Катайся хто хочеш і куди хочеш. Почали відповідальні товариші з міськвиконкому шукати шанованих самокатників, щоб укласти договір і отримувати платежі в місцевий бюджет. А у відповідь тиша. На телефонах не беруть трубку, на електронні листи не відповідають. Ніби як самокати є, а господаря знайти неможливо», – розповів Філатов.

Отже, така ситуація тривала, поки тиждень тому не з'явився на сайті міськради проєкт рішення, що усе, що на вулицях Дніпра «катається, рухається, торгується в комерційних цілях», а господаря знайти неможливо, буде вважатися знахідкою і конфіскується у власність територіальної громади.

«Як то кажуть, «було ваше, стало наше». – пояснив Філатов таке рішення. – І щоб ви подумали? Bolt відразу з'явився! І договір уклав і в бюджет став платити».

Мер Дніпра попередив, що так саме вчинятиме й з іншими бізнесменами, які не поспішають укладати угоди та платити у бюджет міста.

Філатов також повідав історію про те, як у парку «якісь бики машинки дітям здавали в оренду покататися».

«І пересувний ларьок привезли. Без єдиного документа. Нахабно і, мабуть, під чиєюсь дахом. А як у них стали ці машинки віднімати, так відразу стали верещати, як різані свині: «Це я машинку дитині своєму купив! Свавілля! Буду скаржитися». Скаржтеся», – написав Філатов і оприлюднив відео конфіскації машинок.

До слова, протягом вересня 2021 року у Києві, Львові, Дніпрі та в Одесі спеціальні інструктори пояснюють усім користувачам електросамокатів правила безпечного і комфортного пересування на такому мікротранспорті.

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