Визначені переможці Громадського бюджету 2022 року

У голосуванні взяли участь понад 276 тис. киян

Переможцями Громадського бюджету 2022 року стали 393 проєкти на суму 199,9 млн грн. У 2021 році в голосуванні за проекти ГБ-6 взяли участь 276 793 особи, які віддали 726 519 голосів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«За шість років дії Громадського бюджету це найкращі результати залученості киян до участі у бюджетному процесі. Зокрема, у порівнянні з ГБ-5 до голосування в ГБ-6 долучилося на 69 тисяч більше киян», – підкреслив Поворозник і розповів, за які проекти кияни віддали свої голоси.

За його словами, у категорії великих проєктів – 88 проєктів-переможців на суму 119,9 млн грн, у категорії малих – 305 проєктів на суму 79,9 млн грн грн. Усього за проєкти-переможці віддано 537 340 голосів (73,9%) від загальної кількості голосів за всі проєкти, з них за великі проєкти – 283 877 (39,1%), за малі проєкти – 253 463 (34,9%). Загалом, найбільше кияни проголосували за загальноміські проєкти – 107 проєктів-переможців на суму 61,9 млн грн.

Серед районів у лідерах:

Деснянський район, у якому на реалізації 44 проєкти на суму 18,7 млн грн.,

у Дарницькому районі – 43 проєкти на суму 19,6 млн грн,

у Шевченківському районі – 36 проєктів на суму 18,9 млн грн,

в Оболонському районі – 34 проєкти на суму 18 млн грн,

у Дніпровському районі – 33 проєкти на суму 10,1 млн грн,

у Подільському районі – 25 проєктів на суму 10,8 млн грн,

у Солом’янському районі – 23 проєкти на суму 9,9 млн грн,

у Голосіївському районі – 22 проєкти на суму 7,2 млн грн,

у Святошинському районі – 21 проєкт на суму 22,9 млн грн,

у Печерському районі – 5 проєктів на суму 1,3 млн грн.

«Результатом запровадження з 2021 року нового правила – голосування за 10 проєктів – по одному голосу в кожній із тематик, став рівномірний розподіл проєктів-переможців у різних сферах розвитку міста. Тож у тематиці «Освіта, громадянське суспільство» – 145 (36,9%) проєктів-переможців на суму 63,5 млн грн. Далі за популярністю йдуть «ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 69 (17,5%) проєктів на суму 31,5 млн грн, «Екологія» – 38 (9,6%) проєктів на суму 19,6 млн грн, «Молодь, спорт» – 36 (9,1%) проєктів на суму 20,3 млн грн, «Культура, туризм» – 28 (7,1%) проєктів на суму 16,3 млн грн, «Здоров’я» – 22 (5,6%) проєкти на суму 21,1 млн грн, «Дороги, транспорт» – 22 (5,6%) проєкти на суму 9,9 млн грн, «Соціальний захист, інклюзія» – 16 (4%) проєктів на суму 9 млн грн, «IT (інформаційні технології)» – 13 (3,3%) проєктів на суму 5,8 млн грн, «Міжтематичні» – 4 (1,0%) проєкти на суму 2,4 млн грн», – розповів Микола Поворозник.

Він додав, що перелік проєктів-переможців, сформований електронною системою, буде направлено виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для включення до бюджету міста Києва на наступний бюджетний рік.