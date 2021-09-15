На Київщині чиновників Міноборони спіймали на торгівлі відомчими землями

Для забезпечення необхідної кількості землі до оборудки був залучений один з керівників місцевої влади

Від забудовника вимагали $45 000 за сприяння у будівництві

Державне бюро розслідувань викрило на вимаганні хабарів посадовців Міноборони та однієї з тергромад Київщини. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що працівники ДБР викрили групу осіб, до якої входили посадовці органів місцевого самоврядування та Міноборони, які причетні до системних зловживань у земельній сфері, відчуження земель оборонного значення та розкрадання місцевого бюджету.

«Організатори налагодили механізм отримання коштів за незаконну передачу земель Міноборони під забудову житлових будинків. Задокументовано, що учасники злочинної групи вимагали від одного із забудовників $45 000 за сприяння у будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, що перебувають у оренді у Міноборони», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для забезпечення необхідної кількості землі до оборудки був залучений один з керівників місцевої влади. За пролонгацію одного з договорів оренди та передачу до МОУ ще двох ділянок він вимагав $15 000.

«Вчора правоохоронці затримали одного з керівників Центрального теруправління капітального будівництва МОУ та посередника під час отримання $20 000 при укладанні угоди», – зазначають в ДБР.

Перед тим слідчі ДБР задокументували отримання керівником громади та посередником $10 000 за ухвалення необхідного рішення сесії цієї ОТГ про продовження договору оренди з МОУ на одну земельну ділянку та дозвіл на виготовлення проектної документації для іншої.

Як раніше повідомлялося, на Київщині посадовця спіймали на хабарі за реєстрацію права власності.

До слова, працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Києва затримали двох ревізорів – інспекторів податкової Київської області, – які вимагали у підприємниці хабар.