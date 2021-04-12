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    У «Борисполі» іноземець намагався потрапити в Україну за тисячу доларів

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    Чоловік запропонував прикордоннику $1000 за перегляд рішення про відмову в пропуску - У «Борисполі» іноземець намагався потрапити в Україну за тисячу доларів
    Чоловік запропонував прикордоннику $1000 за перегляд рішення про відмову в пропуску
    Фото: Держприкордонслужба

    Громадянин Індії намагався підкупити прикордонників

    У неділю, 11 квітня, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали громадянина Індії, який пропонував прикордонникам неправомірну вигоду, щоб потрапити до України.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Іноземець, 1995 року народження, прибув в Україну літаком, проте під час заходів контролю не зміг пояснити мету візиту, тому прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» відмовили йому у в’їзді.

    Очікуючи зворотного рейсу, громадянин Індії вирішив, що зможе все-таки потрапити до нашої держави, надавши хабар. Чоловік запропонував прикордоннику $1000 за перегляд рішення про відмову в пропуску та сприяння в безперешкодному перетинанні державного кордону.

    Від неправомірної пропозиції правоохоронець відмовився, спроба підкупу зафіксована.

    Тривають слідчі дії.

    Як повідомлялося, 29 березня на контрольно-пропускному пунктів в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» військовослужбовці Донецького загону виявили у жінки, яка прибула з тимчасово окупованої території Донбасу, паспорт «ДНР». Аби правоохоронці не помітили наявність фейкового документа, громадянка запропонувала їм 4 тис. грн хабара.

    7 квітня українські прикордонники заборонили в'їзд на територію нашої країни трьом морякам з Росії. Громадяни РФ незаконно відвідували окупований Крим восени минулого року.

    На початку березня цього року до України не впустили заслужену артистку Росії, що летіла у Київ на зйомки.

    Також у «Борисполі» в Україну не впустили російську акторку Глафіру Тарханову, яка торік знімалася на окупованому півострові.


    Теги: прикордонники Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль хабар іноземці
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