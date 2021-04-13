Бізнес на чужому горі: завідувач столичного моргу вимагав гроші від родичів померлих

Лікарів затримали під час одержання чергової неправомірної вигоди

Завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря затримано на вимаганні коштів при видачі тіла померлої від Covid-19

Правоохоронці затримали завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї зі столичних лікарень на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно.

Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від Covid-19, у відкритій труні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть причетними до корупційної схеми.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Києві та слідчими Головного управління Нацполіції в Києві.