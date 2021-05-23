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    За минулу добу в Києві виявили 73 хворих на коронавірус

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    Минулої доби у столиці померло 13 людей - За минулу добу в Києві виявили 73 хворих на коронавірус
    Минулої доби у столиці померло 13 людей
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі

    У Києві виявили за минулу добу 73 хворих на коронавірус. Померли 13 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «73 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 13 людей. Усього за період пандемії в місті 5017 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 204151», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 45 жінок віком від 18 до 91 років, 25 чоловіків віком від 28 до 94 років. А також 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус, а також 101 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 2771 людина. Загалом коронавірус подолали 144972 мешканці столиці.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 19, у Деснянському – 13 та в Солом’янському районі – 10 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2533 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1701 особу, летальних випадків – 89, одужало – 8937 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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    За минулу добу в Києві виявили 73 хворих на коронавірус