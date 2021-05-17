Чим Ляшко кращий за Степанова?

Попри позитивні характеристики від депутатів, голосування за кандидатуру Ляшка на посаду міністра буде вимушеним кроком

Вперше за рік міністр охорони здоров’я Максим Степанов стоїть найближче до виходу зі свого кабінету. І якщо ще два тижні тому депутати із монобільшості спростовували можливість відставки міністра, то вже минулого тижня в парламент надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Це питання планують розглянути на найближчому позачерговому засіданні.

Наступником Степанова називають нинішнього його заступника - головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Чи «підуть» Максима Степанов? На місце нового голови МОЗ сватають його заступника

Степанов все, чи не все?

Попри постійні негативні оцінки роботі Максима Степанова, лише наприкінці квітня депутатам вдалося зібрати 150 голосів за його відставку. Головні претензії – провалена вакцинація і можлива причетність до корупції. Зокрема, НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань із закупівлю вакцин проти Covid-19.

Подання прем’єра Дениса Шмигаля про відставку голови МОЗ, яке надійшло до парламенту наприкінці минулого тижня, є спробою продемонструвати, що це внутрішньокомандне рішення, а не наслідок тиску опозиції на монобільшість.

Сам міністр з рішенням (яке, як і інші кадрові перестановки, приписують Офісу президента) не погоджується, як і з негативною оцінкою своєї роботи. Він відмовляється йти з посади і вже навіть організував оборону. Медична рада МОЗ, до якої входять такі відомі медики як Семен Глузман і Ольга Голубовська, публічно на прес-конференції виступила на захист чинного міністра. Мовляв, він єдиний, хто на цій посаді дбає про лікарів, впорався з трьома хвилями пандемії і його потрібно залишити у спокої.

Степанов уже мав переговори з Офісом президента щодо своєї подальшої долі, але рішення про його звільнення з посади голови МОЗ вже ухвалене на 100%, кажуть джерела «Главкома». При цьому профільний комітет лише частково підтримав подання про звільнення Максима Степанова (7 – «за», 7 – «проти», 1 – «утримався»), закликавши парламент ухвалювати рішення самостійно.

Але більшість ухвалює все ж не комітет, а парламент, іншими словами монобільшість. Формально узгодити відставку Степанова «слуги» мають на вечірньому засіданні своєї фракції, на яку запросили чинного міністра, який за інформацією джерел, вів переговори з Офісом президента щодо своєї подальшої долі. Але для МОЗ і боротьби з пандемією головне не подальше працевлаштування Максима Степанова, а те, хто прийде замість нього.

Найбільш вірогідним наступником Максима Степанова на посаді міністра більшість називають його заступника Віктора Ляшка. Про це зокрема заявив голова фракції «Суга народу» Давид Арахамія, а сам Ляшко вже навіть встиг відкоментувати таку можливість.

Ляшко став відомий широкому загалу на самому початку пандемії майже півтора роки тому, коли в щоденному режимі звітував про кількість нових випадків захворювань і дії міністерства у боротьбі з поширенням інфекції. З мало кому відомого чиновника він перетворився на впізнавану особу і політичну фігуру.

Його запрошували на провідні політичні ток-шоу, Ляшко дав десятки інтерв’ю. Це не могло не позначитися на рейтингах, які почали стрімко зростати. У липні 2020-го перед парламентськими виборами його навіть сватали на пост мера Києва. Тоді на прямі запитання чи йтиме на мери, він прямо не відповів. З тих пір рівень публічності заступника Степанова значно зменшився. Та це здебільшого пішло йому на користь, оскільки основний удар і критику щодо боротьби з Covid-19 прийняв Степанов.

Віктора Ляшка називають наступником Максима Степанова

Чим Ляшко кращий за Степанова?

У фракції монобільшості, від якої прямо залежить, чи буде в країні новий міністр, Віктора Ляшка не критикують в принципі. «Ляшко не мав відношення до програми вакцинації. Він займався карантинними заходами», – пояснив на прес-конференції в понеділок перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, карантинні заходи «за рік «устаканилися», нормально сприймаються суспільством». Мовляв, там, де виникають конфлікти щодо їх дотримання, розв’язувати ситуацію мають правоохоронці, тобто контролювати і карати порушників. «Ляшко, на мій погляд, зі своїм завданням справився», – каже Корнієнко. А головним для нового міністра окрім продовження вакцинації він називає втілення у життя другого етапу медичної реформи.

Його колега по фракції Сергій Штепа додає, що Ляшко має професійні менеджерські якості, організаторський досвід і зможе привезти до країни більше вакцин. «Впевнений, що Ляшко буде ефективним міністром», – каже депутат.

У «Голосі» Віктора Ляшка також не критикують, але кажуть, що не голосуватимуть за його кандидатуру. «У нього є, напевно, і сильні сторони. Він не виглядає як людина, яка прийшла збагачуватися. Але багато питань щодо того, наскільки ефективно було організоване тестування», – розмірковує в розмові з «Главкомом» голова фракції Ярослав Железняк.

Натомість у «Європейській солідарності» («ЄС») категоричні. Будь-якого нового кандидата на посаду голови МОЗ називають кандидатом Зеленського і за нього голосувати не будуть, а от відставку Максима Степанова підтримають. Такими думками поділився з «Главкомом» депутат Володимир Ар’єв. Лідер цієї політсили Петро Порошенко заявляв, що владі відповідальність за провалену вакцинацію на Степанова повісити не вийде, і потрібен повний аудит дій влади в сфері охорони здоров’я.

Попри позитивні характеристики від депутатів, голосування за Ляшка на посаду міністра буде скоріше вимушеним кроком, аніж вибором тих, хто не підтримує Степанова. Вимушеним і через відсутність альтернативи і через неприпустимість тривалий час залишати ключове у час пандемії міністерство без повноцінного керівника.

«Якщо звільняють через відсутність достатньої кількості вакцини, то як новий міністр зможе змінити ситуацію, адже на придбання вакцин потрібно ставати у чергу і закупівля не відбувається силою бажання», – міркує в розмові з «Главкомом» один зі «слуг народу».

Та рішення вочевидь доведеться приймати швидко. Натякнув на таку доцільність і спікер парламенту Дмитро Разумков. «Важлива спадкоємність в роботі, щоби не було виконуючих обов’язків», – сказав він.

Як повідомив «Главкому» голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, скоріше за все, після звільнення Максима Степанова функції в.о. міністра виконуватиме його заступниця Ірина Микичак. Але в.о. керівник міністерства має бути не більше трьох днів, тому до кінця тижня прем’єр має визначитися з новою кандидатурою, яку буде внесено в парламент.

Михайло Глуховський, «Главкома»