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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 2533 нових хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 2533 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

    Фото Hdblog.It

    За минулу добу в Україні госпіталізували 1701 особу

    Станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2533 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

    Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1701 особу;
    • летальних випадків – 89;
    • одужало – 8937 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 16285 осіб,
    • методом ІФА – 3730 осіб,
    • експрес-тестами – 14491 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2182521 особа;
    • одужало – 1950562 особи;
    • летальних випадків – 49368;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10013733.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

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    Нагадаємо, станом на 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4606 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12586 осіб.

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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 2533 нових хворих на коронавірус