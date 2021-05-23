Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 2533 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

За минулу добу в Україні госпіталізували 1701 особу

Станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2533 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1701 особу;

летальних випадків – 89;

одужало – 8937 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16285 осіб,

методом ІФА – 3730 осіб,

експрес-тестами – 14491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2182521 особа;

одужало – 1950562 особи;

летальних випадків – 49368;

проведено ПЛР-тестувань – 10013733.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Нагадаємо, станом на 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4606 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12586 осіб.

Читайте також: