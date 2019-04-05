За місяць у Києві демонтовано більш як сотню МАФів



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На деякі споруди демонтажники витрачали по 2-3 робочі дні

У Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

«Маю хороші новини стосовно демонтованих у Києві протягом березня незаконних тимчасових споруд (ТС). За цей час комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на нашу вимогу самостійно демонтували свої об’єкти, разом прибрано 121 незаконну тимчасову споруду», - написав він.

Андрєєв вважає це «гідним результатом».

Він додав, що у березні «були як важкі об’єкти, на які наші демонтажники витрачали по 2-3 робочі дні, так і відносно легкі ТС, які ми зрізали як «гриби у лісі».

«Головне, що ця щоденна нудна робота насправді несе позитивний результат нашому рідному місту», - зазначив Андрєєв.

Як повідомлялося, минулого тижня (25-29 березня) у Києві було демонтовано 28 незаконних тимчасових споруд.

Нагадаємо, столична влада налаштована запровадити прозорі, єдині для всіх правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці.