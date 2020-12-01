  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За місяць у «ковідних» лікарнях Київщини до кисню під’єднали майже 700 ліжок

    • Розсилка
    У лікарнях Київщини продовжується розширення кисневої мережі - За місяць у «ковідних» лікарнях Київщини до кисню під’єднали майже 700 ліжок
    У лікарнях Київщини продовжується розширення кисневої мережі
    Фото з відкритих джерел

    На кисневій підтримці в лікарнях Київщини перебувають 989 пацієнтів

    Упродовж листопада в госпітальних базах Київської області встановили 671 додаткову кисневу точку. Про це 1 грудня повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

    «На Київщині продовжується розширення кисневої мережі. Це динамічний процес. Оскільки в нас збільшується кількість медзакладів для хворих на Covid-19, відповідно зростає потреба й у нових кисневих точках», – зазначив Володін.

    Він уточнив, що наразі в госпітальних базах області киснем обладнані 1615 інфекційних ліжок. Це плюс 157 нових точок за минулий тиждень і понад 600 за минулий місяць.

    Щодо ситуації з завантаженістю, на кисневій підтримці в лікарнях Київщини перебувають 989 пацієнтів. Це 61,2% від загальної кількості госпіталізованих хворих. При цьому вільними є 626 «ковідних» ліжко-місць.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      745123
    • Хворіють
      377403
    • Одужали
      355172
    • Померли
      12548

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 грудня від початку епідемії в Київській області зафіксовано 38528 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 841 нового хворого.

    Теги: Київщина лікарня епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies