За місяць у «ковідних» лікарнях Київщини до кисню під’єднали майже 700 ліжок

На кисневій підтримці в лікарнях Київщини перебувають 989 пацієнтів

Упродовж листопада в госпітальних базах Київської області встановили 671 додаткову кисневу точку. Про це 1 грудня повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба Київської ОДА.

«На Київщині продовжується розширення кисневої мережі. Це динамічний процес. Оскільки в нас збільшується кількість медзакладів для хворих на Covid-19, відповідно зростає потреба й у нових кисневих точках», – зазначив Володін.

Він уточнив, що наразі в госпітальних базах області киснем обладнані 1615 інфекційних ліжок. Це плюс 157 нових точок за минулий тиждень і понад 600 за минулий місяць.

Щодо ситуації з завантаженістю, на кисневій підтримці в лікарнях Київщини перебувають 989 пацієнтів. Це 61,2% від загальної кількості госпіталізованих хворих. При цьому вільними є 626 «ковідних» ліжко-місць.

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Як повідомлялося, станом на ранок 1 грудня від початку епідемії в Київській області зафіксовано 38528 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 841 нового хворого.